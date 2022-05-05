На Фіджі дозволили заарештувати яхту російського олігарха Сулеймана Керімова

Верховний суд Республіки Фіджі дозволив США заарештувати яхту Amadea

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На островах Фіджі 14 квітня затримали шикарну яхту російського олігарха Сулеймана Керімова на запит США. Але зараз вона заарештована, а отже, її можуть конфіскувати та продати. Про це пише CBS News.

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Вартість 106-метрової Amadea — близько 323 мільйонів доларів. Команда пришвартувала її біля пристані Лаутока 13 квітня, її затримала поліція за вхід до виключної економічної зони Фіджі.

Комісар поліції Сітівені Кіліхо заявив, що яхта належить Сулейману Керімову, а поліція керується законом Фіджі про взаємну допомогу у кримінальних справах і працює разом з американськими колегами. Екіпажу яхти заборонено залишати територіальні води країни до арешту та конфіскації яхти.

Адвокат захисту, юрист Файзал Ханіфф заявив суду, що він подав заяву з проханням про тимчасове відстрочення дії рішення.

Раніше на засіданні суду Ханіфф зазначив, що в суді не представлено доказів того, що яхту отримали злочинним шляхом, а також те, що її власником є Сулейман Керімов.

[ + – ] Сулейман Керімов — російський олігарх Фото: ТАСС

Нагадаємо, уродженець Дербента Сулейман Керімов — підприємець та член Ради Федерації від Дагестану. Також він володіє акціями підприємств "Полюс Золото", "Уралкалій", що у 2007 році вклав майже всі свої статки в закордонні компанії. Такі як Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse та інші фінансові інституції. До 2016 року володів ФК "Анжи" із Махачкали.

У 2018 році Сулеймана Керімова як російського олігарха, який має статки понад мільярд доларів, внесли до так званого "Кремлівського списку" Мінфіну США.

Після початку війни в Україні Керімов потрапив під санкції ЄС, Великої Британії та США. Йому заборонено в'їзд до ЄС, а його активи, знайдені там, вирішено заморозити.

[ + – ] Сулейман Керімов з Анастасією Волочковою Фото: Соцсети

Керімов, крім своєї фінансової складової діяльності, також відомий своїми любовними пригодами. Бувши одруженим, він зустрічався з балериною Анастасією Волочковою та телеведучою Тіною Канделакі. З останньої він потрапив у серйозну ДТП у Ніцці у 2006 році. Його "Феррарі" загорілася, олігарх отримав серйозні опіки й переніс кілька операцій. Відтоді він не з'являється на публіці без рукавичок.