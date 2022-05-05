Внуки Снежаны Егоровой перешли на украинский язык

Старшая дочь украинской телеведущей, симпатизирующей Путину, подчеркнула, что говорить за границей на русском языке стыдно.

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29-летняя Стася Ровинская — старшая дочь украинской телеведущей Снежаны Егоровой, считающей президента РФ Владимира Путина героем, заявила, что ее дети за границей говорят на украинском языке, По словам Стаси, им стыдно, если кто-то услышит, что они говорят на русском, и примет их за россиян.

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"Мои малыши в Киеве дома разговаривали преимущественно на русском, хотя у нас в семье два языка. Но когда мы выехали за границу, они решили разговаривать на украинском, потому что боятся, что кто-то услышит, что они говорят на русском, и подумает, что они россияне. А это стыд страшный, и не дай Бог", — цитирует Ровинскую РБК.

Напомним, телеведущая Стася Ровинская воспитывает с супругом троих детей: сыновей Эвана и Энея 2014 и 2016 года рождения и дочку Эмму 2020 года рождения.

Ровинская не разделяет позицию своей матери, Снежаны Егоровой, относительно политики российского президента Путина. После трагических событий в Буче, которые Снежана Егорова называла постановкой, ее старшая дочь сказала, что ее мать больше не человек, и призвала украинцев не слушать ее пропагандистские месседжи.

Впервые Егорова открыто поддержала Путина 23 января 2022 года. "Я поддерживаю Владимира Путина!!! Пусть эта таблетка от безумия очистит Ваш мозг от темной стороны сознания!!! Смотрите как акт экзорцизма. Если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом", — написала телеведущая у себя в соцсетях.

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину телеведущая вновь поддержала Путина и назвала его "героем нашего времени", после того как Кремль признал "ЛДНР".

С августа 2021 года Снежана Егорова со своими тремя младшими детьми, которым 10, 12 и 15 лет, живет в Анталии (Турция).

Как писал ранее Фокус, после начала полномасштабной войны телеведущая жаловалась, что консульство Украины в турецкой Анталье отказалось продлить загранпаспорта несовершеннолетних детей Егоровой. Также Фокус писал о том, что в соцсетях телеведущей появились сообщения, в которых она извинялась за свою любовь к российской власти, но затем оказалось, что аккаунт телеведущей взломали.