Украинский консул наказал ведущую Снежану Егорову за поддержку Путина

Дипломат не продлил срок действия загранпаспорта сыновьям и дочери ведущей. Присутствующие в консульстве аплодировали такому решению

Консульство Украины в турецкой Анталье отказалось продлить загранпаспорта детей украинской телеведущей Снежаны Егоровой. Об этом ведущая рассказала на своем канале в YouTube.

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По информации "Обозревателя", ведущая улетела в Турцию с детьми в августе 2021 года из-за пандемии коронавируса и находится там до сих пор. Через три месяца у ее сыновей и дочери завершится срок действия загранпаспортов.

Консул Эмир Рустамов решил не продлевать загранпаспорта детей Егоровой, возраст которых 10, 12 и 15 лет. Дипломат показал Егоровой ее пост в Facebook от 26 января, в котором она написала о поддержке президента РФ Владимира Путина.

[ + – ] Пост ведущей Егоровой в поддержку Путина

Рустамов задал ей вопрос, поддерживает ли ведущая действия Путина сейчас.

"Я сказала, что нет. Тогда меня спросили, почему не удалила этот пост. Я объяснила, что не могу этого сделать, поскольку моя страница взломана. Хочу официально заявить. Я не поддерживаю военные действия Российской Федерации на территории Украины", – объяснила она.

Егорова добавила, что присутствующие в консульстве люди аплодировали стоя решению консула.

Пророссийские высказывания Егоровой

Отметим, что Снежана Егорова не раз попадала в скандалы из-за своих высказываний в поддержку властей РФ. В комментарии Фокусу она говорила, что поддержка Путина – это ее гражданская позиция, о которой она первый раз заявила в апреле прошлого года.

Егорова 4 января 2021 года говорила, что в Украине русский язык якобы "забивают камнями".

В ноябре 2020 года Снежана Егорова опубликовала "некролог" Украине и указала годы жизни страны с 1991 по 2014 годы. По ее мнению, страну "убила болезнь под названием независимость".