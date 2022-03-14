Український консул покарав ведучу Сніжану Єгорову за підтримку Путіна
Дипломат не продовжив термін дії закордонного паспорта синам та дочці ведучої. Присутні в консульстві аплодували такому рішенню.
Консульство України в турецькій Анталії відмовилося продовжити закордонні паспорти дітей української телеведучої Сніжани Єгорової. Про це ведуча розповіла на своєму каналі в YouTube.
Відеохостинг видалив звернення Єгорової за порушення правил щодо образ та загроз.
За інформацією "Обозревателя", ведуча відлетіла до Туреччини з дітьми в серпні 2021 через пандемію коронавірусу і перебуває там досі. Через три місяці у її синів та доньки завершиться термін дії закордонних паспортів.
Консул Емір Рустамов вирішив не продовжувати закордонні паспорти дітей Єгорової, вік яких 10, 12 та 15 років. Дипломат показав Єгоровій її пост у Facebook від 26 січня, у якому вона написала про підтримку президента РФ Володимира Путіна.
Рустамов поставив їй питання, чи підтримує ведуча дії Путіна наразі.
"Я сказала, що ні. Тоді мене запитали, чому не видалила цей пост. Я пояснила, що не можу цього зробити, оскільки моя сторінка зламана. Хочу офіційно заявити. Я не підтримую військові дії Російської Федерації на території України", – пояснила вона.
Єгорова додала, що присутні в консульстві люди аплодували стоячи рішенню консула.
Проросійські висловлювання Єгорової
Зазначимо, що Сніжана Єгорова неодноразово потрапляла у скандали через свої висловлювання на підтримку влади РФ. У коментарі Фокусу вона говорила, що підтримка Путіна – це її громадянська позиція, про яку вона вперше заявила у квітні минулого року.
Єгорова 4 січня 2021 року говорила, що в Україні російську мову нібито "забивають камінням".
У листопаді 2020 року Сніжана Єгорова опублікувала "некролог" Україні та вказала роки життя країни з 1991 по 2014 роки. На її думку, країну "вбила хвороба з назвою незалежність".