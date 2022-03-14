Український консул покарав ведучу Сніжану Єгорову за підтримку Путіна

Дипломат не продовжив термін дії закордонного паспорта синам та дочці ведучої. Присутні в консульстві аплодували такому рішенню.

Консульство України в турецькій Анталії відмовилося продовжити закордонні паспорти дітей української телеведучої Сніжани Єгорової. Про це ведуча розповіла на своєму каналі в YouTube.

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Відеохостинг видалив звернення Єгорової за порушення правил щодо образ та загроз.

За інформацією "Обозревателя", ведуча відлетіла до Туреччини з дітьми в серпні 2021 через пандемію коронавірусу і перебуває там досі. Через три місяці у її синів та доньки завершиться термін дії закордонних паспортів.

Консул Емір Рустамов вирішив не продовжувати закордонні паспорти дітей Єгорової, вік яких 10, 12 та 15 років. Дипломат показав Єгоровій її пост у Facebook від 26 січня, у якому вона написала про підтримку президента РФ Володимира Путіна.

[ + – ] Пост ведучої Єгорової на підтримку Путіна

Рустамов поставив їй питання, чи підтримує ведуча дії Путіна наразі.

"Я сказала, що ні. Тоді мене запитали, чому не видалила цей пост. Я пояснила, що не можу цього зробити, оскільки моя сторінка зламана. Хочу офіційно заявити. Я не підтримую військові дії Російської Федерації на території України", – пояснила вона.

Єгорова додала, що присутні в консульстві люди аплодували стоячи рішенню консула.

Проросійські висловлювання Єгорової

Зазначимо, що Сніжана Єгорова неодноразово потрапляла у скандали через свої висловлювання на підтримку влади РФ. У коментарі Фокусу вона говорила, що підтримка Путіна – це її громадянська позиція, про яку вона вперше заявила у квітні минулого року.

Єгорова 4 січня 2021 року говорила, що в Україні російську мову нібито "забивають камінням".

У листопаді 2020 року Сніжана Єгорова опублікувала "некролог" Україні та вказала роки життя країни з 1991 по 2014 роки. На її думку, країну "вбила хвороба з назвою незалежність".