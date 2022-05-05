Внуки Сніжани Єгорової перейшли на українську мову

Старша донька української телеведучої, яка симпатизує Путіну, наголосила, що говорити за кордоном російською мовою соромно.

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29-річна Анастасія Ровінська — старша донька української телеведучої Сніжани Єгорової, яка вважає президента РФ Володимира Путіна героєм, заявила, що її діти за кордоном розмовляють українською мовою. За словами Стасі, їм соромно, якщо хтось почує, що вони розмовляють російською і вважають їх за росіян.

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"Мої малюки в Києві вдома розмовляли переважно російською, хоча в нас у сім'ї дві мови. Але коли ми виїхали за кордон, вони вирішили розмовляти українською, бо бояться, що хтось почує, що вони говорять російською, і подумає, що вони росіяни. А це сором страшний, і не дай Боже", — цитує Ровінську РБК.

Нагадаємо, телеведуча Стася Ровінська виховує з чоловіком трьох дітей: синів Евана та Енея 2014 та 2016 року народження та доньку Емму 2020 року народження.

Ровінська не поділяє позицію своєї матері, Сніжани Єгорової, щодо політики російського президента Путіна. Після трагічних подій у Бучі, які Сніжана Єгорова називала постановкою, її старша дочка сказала, що її мати більше не людина і закликала українців не слухати її пропагандистські меседжі.

Вперше Єгорова відкрито підтримала Путіна 23 січня 2022 року. "Я підтримую Володимира Путіна!!! Нехай ця таблетка від безумства очистить Ваш мозок від темного боку свідомості!!! Дивіться як на акт екзорцизму. Якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок", — написала телеведуча в себе в соцмережах.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну телеведуча знову підтримала Путіна і назвала його "героєм нашого часу" після того, як Кремль визнав "ЛДНР".

З серпня 2021 року Сніжана Єгорова зі своїми трьома молодшими дітьми, яким 10, 12 та 15 років, живе в Анталії (Туреччина).

Як писав раніше Фокус, після початку повномасштабної війни телеведуча скаржилася, що консульство України в турецькій Анталії відмовилося продовжити закордонні паспорти неповнолітніх дітей Єгорової. Також Фокус писав про те, що в соцмережах телеведучої з'явилися повідомлення, в яких вона вибачалася за свою любов до російської влади, але потім виявилося, що обліковий запис телеведучої зламали.