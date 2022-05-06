На себя не похожа: Николь Кидман поразила изменениями во внешности

Специалисты по пластической хирургии уверены, что Николь могла сделать подтяжку лица. Однако поклонники изменения не оценили.

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54-летняя оскароносная актриса Николь Кидман не желает мириться с возрастными изменениями и всячески пытается отстрочить появление морщин. Однако ее последние манипуляции с лицом были не остались незамеченными публикой, пишет The New York Post.

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Поводом для обсуждений на этот раз стали снимки актрисы, опубликованные в Instagram. На них Николь позирует с режиссером Лулу Ван на съемках нового сериала Amazon "Экспаты". Поклонники сразу отметили, что лицо Кидман очень изменилось: ее светлая кожа казалась немного опухшей, совершенно упругой и без морщин. Они сразу же предположили, что актриса переусердствовала с уколами красоты.

"Что ты сделала со своим лицом?! Ты начинаешь превращаться в монстра, это грустно, потому что ты была прекрасна", "Ты не похожа на себя, Николь", "Что-то не так с твоим лицом", — пишут в Сети.

Свое слово сказали и специалисты. Так, сертифицированный лицевой пластический хирург Дара Лиотта считает, что Кидман недавно легла под нож или использовала "серьезный фейстюн". Она даже представила диаграмму, иллюстрирующую ее экспертное мнение:

"Нет никаких сомнений в том, что на этих фотографиях создается впечатление, что она перенесла операцию по подтяжке лица и шеи. Более глубокие структуры лица были подтянуты и подняты (желтые стрелки), что наиболее заметно в хвосте брови и уголке рта. Подбородок – никаких подбородков! – и шея выглядит более подтянутой и гораздо более молодой, чем это возможно без хирургического вмешательства или серьезной Facetune (синие линии). На фотографии с красными линиями показано расположение шрамов от подтяжки лица и шеи, и вы можете видеть, что область непосредственно перед этой линией разреза выглядит плоской. Это классика раннего заживления подтяжки лица, год и меньше".

[ + – ] Хирург Дара Лиотта показала возможные манипуляции Кидман с лицом Фото: The New York Post

Опытный и признанный пластический хирург из Нью-Йорка Дэвид Шафер сказал журналистам, что в этой истории часто есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

"Когда люди кажутся разными, всем в первую очередь интересно, делали ли они пластическую операцию. Однако необходимо учитывать и другие соображения, особенно в связи с универсальным использованием фильтров в социальных сетях. То, как человек выглядит на статичной картинке в Интернете, может полностью отличаться от того, как он выглядит лично или в реальной жизни".

Вместе с тем он не исключает операций. Шафер объяснил, что пластическая хирургия включает в себя целый ряд различных процедур — от ботокса до подтяжки лица, филлеров и липосакции, но только "плохие работы" выглядят неестественно.

"На снимке у Николь сияние молодости и гладкая кожа. Это могут быть фильтры, ботокс или дермальные наполнители, такие как Juvéderm, чтобы помочь разгладить морщины и заменить потерянный объем на ее щеках. У нее, безусловно, есть доступ к лучшим специалистам по уходу за кожей и косметологам", – подчеркнул врач.

С его мнением согласен и пластический хирург Норман Роу из Rowe Plastic Surgery.

"Похоже, в прошлом у нее была подтяжка лица, однако трудно сказать, когда именно. Если это было год или больше назад, у нее могут быть недавние изменения в ее внешности после лазерной обработки лица, ботокса и наполнителей, поскольку даже подтяжку лица необходимо поддерживать. Изменение ее внешности на фотографии в Instagram связано с тем, что она постоянно поддерживает свои уже предыдущие процедуры, из-за чего внешний вид может немного измениться с течением времени".

Доктор Шафер объяснил, что время также может быть еще одним фактором, поскольку это может быть просто восприятие, основанное на длительной кинокарьере.

"Со знаменитостями мы привыкаем к тому, как они выглядели на пике славы или к самой запоминающейся сцене в кино, но знаменитости стареют так же, как и все мы, и со временем меняются", — сказал он.

В свою очередь Кидман ранее упорно отрицала, что увлекается пластикой, и уверяла: секрет ее молодости – постоянный уход за кожей и здоровые привычки. Она пользуется солнцезащитным кремом, не курит и заботится о себе.

Напомним, в феврале Николь уже поддалась критике за съемки для журнала, где она позировала в образе ученицы старшей школы.