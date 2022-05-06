На себе не схожа: Ніколь Кідман вразила змінами в зовнішності

Фахівці з пластичної хірургії впевнені, що Ніколь могла зробити підтяжку обличчя. Проте шанувальники зміни не оцінили.

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54-річна оскароносна акторка Ніколь Кідман не бажає миритися з віковими змінами та всіляко намагається відстрочити появу зморшок. Однак її останні маніпуляції з обличчям не були не помічені публікою, пише The New York Post.

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Приводом для обговорень цього разу стали знімки актриси, опубліковані в Instagram. На них Ніколь позує із режисеркою Лулу Ван на зйомках нового серіалу Amazon "Експати". Шанувальники одразу відзначили, що обличчя Кідман дуже змінилося: її світла шкіра здавалася трохи опухлою, пружною та без зморшок. Вони відразу ж припустили, що акторка перестаралася з уколами краси.

"Що ти зробила зі своїм обличчям?! Ти починаєш перетворюватися на монстра, це сумно, тому що ти була прекрасна", "Ти не схожа на себе, Ніколь", "Щось не так із твоїм обличчям", — пишуть у мережі.

Своє слово сказали й спеціалісти. Так, сертифікована лицьова пластична хірургиня Дара Ліотта вважає, що Кідман нещодавно лягла під ніж або використала "серйозний фестюн". Вона навіть представила діаграму, що ілюструє її експертну думку:

"Немає жодних сумнівів у тому, що на цих фотографіях складається враження, що вона перенесла операцію з підтяжки обличчя та шиї. Глибокі структури обличчя були підтягнуті та підняті (жовті стрілки), що найбільш помітно у хвості брови та куточку рота. Підборіддя — жодних підборідь! — і шия мають підтягнутіший і набагато молодший вигляд, ніж це можливо без хірургічного втручання або серйозного Facetune (сині лінії). На фотографії з червоними лініями показано розташування шрамів від підтяжки обличчя та шиї, і ви можете бачити, що область безпосередньо перед цією лінією розрізу має плоский вигляд. Це класика раннього загоєння підтяжки обличчя, рік і менше.

[ + – ] Хірургиня Дара Ліотта показала можливі маніпуляції Кідман із обличчям Фото: The New York Post

Досвідчений і визнаний пластичний хірург із Нью-Йорка Девід Шафер сказав журналістам, що в цій історії часто є щось більше, ніж здається на перший погляд.

"Коли люди здаються різними, всім насамперед цікаво, чи робили вони пластичну операцію. Проте необхідно враховувати й інші міркування, особливо у зв'язку з універсальним використанням фільтрів у соціальних мережах. Те, який вигляд людина має на статичному малюнку в інтернеті, може повністю відрізнятися від того, який вона має вигляд особисто чи в реальному житті”.

Водночас він не виключає операцій. Шафер пояснив, що пластична хірургія включає цілу низку різних процедур — від ботоксу до підтяжки обличчя, філерів і ліпосакції, але тільки "погані роботи" виглядають неприродно.

"На знімку в Ніколь сяйво молодості та гладка шкіра. Це можуть бути фільтри, ботокс або дермальні наповнювачі, такі як Juvéderm, щоб допомогти розгладити зморшки та замінити втрачений об'єм на її щоках. У неї, безумовно, є доступ до найкращих фахівців із догляду за шкірою та косметологів", — наголосив лікар.

Із його думкою згоден і пластичний хірург Норман Роу з Rowe Plastic Surgery.

"Схоже, у минулому вона мала підтяжку обличчя, проте важко сказати, коли саме. Якщо це було рік чи більше тому, у неї можуть бути нещодавні зміни в її зовнішності після лазерної обробки обличчя, ботоксу та наповнювачів, оскільки навіть підтяжку обличчя необхідно підтримувати. Зміна її зовнішності на фотографії в Instagram пов'язана з тим, що вона постійно підтримує свої попередні процедури, через що зовнішній вигляд може трохи змінитися з часом".

Доктор Шафер пояснив, що час може бути ще одним фактором, оскільки це може бути просто сприйняття, засноване на тривалій кінокар'єрі.

"Зі знаменитостями ми звикаємо до того, який вони мали вигляд на піку слави або до пам'ятної сцени в кіно, але знаменитості старіють так само, як і всі ми, і згодом змінюються", — сказав він.

У свою чергу Кідман раніше наполегливо заперечувала, що захоплюється пластикою, і запевняла: секрет її молодості — постійний догляд за шкірою та здорові звички. Вона користується сонцезахисним кремом, не палить і піклується про себе.

Нагадаємо, у лютому Ніколь вже піддалася критиці за зйомки для журналу, де вона позувала в образі учениці старшої школи.