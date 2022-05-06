Вышел новый трейлер приквела "Игры престолов"

Сериал "Дом дракона" рассказывает историю династии Таргариенов.

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Вышел новый тизер-трейлер долгожданного приквела "Игры престолов" от HBO "Дом дракона", основанный на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь". В нем раскрывают основной актерский состав, а также некоторые сюжетные повороты. Как пишет Тhe Guardian, стоимость каждого эпизода нового сериала оценивается примерно в 20 миллионов долларов.

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В "Доме дракона" расскажут историю Таргариенов — предков королевы Дейенерис, правивших Вестеросом несколько столетий. События разворачивается за 200 лет до действий оригинального сериала.

В тизере показано, как три человеческих рода — Старки, Баратеонов и Веларионов — клянутся в верности королю Визерису и его дочери, принцессе Рейнире. Во время церемонии принцесса вспоминает пророчество из детства, которое гласит, что мужчины скорее предадут мир огню, чем позволят, женщине получить железный трон. После смерти Визериса I Таргариена Рейнира и ее брат Эйгон сражаются за право на власть.

Среди звезд приквела "Игры престолов" Рис Иванс, Оливия Кук, Пэдди Консидайн , Эмма Д'Арси, Ева Бест и Мэтт Смит.

[ + – ] Роль принцессы Рейниры исполнила Эмма Д'Арси Фото: Скриншот

Как пишет Тhe Guardian, шоураннер кинопроекта Мигель Сапочник заранее предупреждает фанатов, что это будет совсем другая история, с другой командой, новым тоном и атмосферой. К этому нужно быть готовыми, чтобы не разочароваться. При этом Сапочник надеется, что зрителям понравится сериал.

[ + – ] Мэтт Смит сыграл Деймона Таргариена - младшего брата короля Визериса и наследника престола

Британский актер Пэдди Консидайн, сыгравший короля Визериса Таргариена в новом сериале, назвал приквел самой требовательной вещью, в которой он когда-либо участвовал.

[ + – ] Пэдди Консидайн в роли короля Визериса Таргариена Фото: Скриншот

А Оливия Кук, исполнившая роль Алисенты Хайтауэр — второй жены короля Визериса, сражавшейся с домом Таргариенов за трон, чтобы передать его одному из своих сыновей, сказал, что, в отличие от "Игры престолов", в "Доме дракона" не будет сцен насилия над женщинами.

[ + – ] Оливия Кук в роли Алисенты Хайтауэр

"Я бы не чувствовала себя комфортно, будучи частью чего-то, что имеет просто вопиющее графическое насилие над женщинами без всякой причины, просто потому, что они хотят, чтобы это было мучительно и привлекало зрителей", — сказала Кук изданию Telegraph.

Напомним, премьера "Игры престолов" состоялась в 2011 году. За восемь сезонов сериал стал самым крупным шоу компании за всю историю. Сериал выиграл рекордные 59 премий "Эмми".

Премьера "Дома дракона" ожидается 22 августа на каналах HBO в США и Sky Atlantic.

Как писал ранее Фокус, в октябре 2021 года показали первый тизер проекта.