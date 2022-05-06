Вийшов новий трейлер приквела "Гри престолів"
Серіал "Дім дракона" розповідає історію династії Таргарієнів.
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Вийшов новий тизер-трейлер довгоочікуваного приквела "Гри престолів" від HBO "Дім дракона", заснований на книзі Джорджа Мартіна "Полум'я та кров". У ньому розкривають основний акторський склад, а також деякі сюжетні повороти. Як пише The Guardian, вартість кожного епізоду нового серіалу оцінюють приблизно у 20 мільйонів доларів.
У "Домі дракона" розкажуть історію Таргарієнів — предків королеви Дейєнеріс, які керували Вестеросом кілька століть. Події розгортаються за 200 років до дій оригінального серіалу.
У тизері показано, як три людські роди — Старки, Баратеони та Веларіони — клянуться у вірності королю Візерісу та його дочці, принцесі Рейнірі. Під час церемонії принцеса згадує пророцтво з дитинства, яке говорить, що чоловіки ймовірніше спалять світ дотла, ніж дозволять жінці отримати залізний трон. Після смерті Візеріса I Таргарієна Рейніра та її брат Ейгон борються за право на владу.
Серед зірок приквела "Ігри престолів" Ріс Іванс, Олівія Кук, Педді Консідайн, Емма Д'арсі, Єва Бест та Метт Сміт.
Як пише Тhe Guardian, шоураннер кінопроєкту Мігель Сапочник заздалегідь попереджає фанатів, що це буде зовсім інша історія, з іншою командою, новим тоном та атмосферою. До цього потрібно бути готовими, щоби не розчаруватися. Водночас Сапочник сподівається, що глядачам сподобається серіал.
Британський актор Педді Консідайн, який зіграв короля Візеріса Таргарієна в новому серіалі, назвав приквел найвибагливішою річчю, в якій він будь-коли брав участь.
А Олівія Кук, яка виконала роль Алісенти Хайтауер — другої дружини короля Візеріса, яка билася з домом Таргарієнів за трон, щоб передати його одному зі своїх синів, сказав, що, на відміну від "Гри престолів", у "Домі дракона" не буде сцен насильства над жінками.
"Я б не відчувала себе комфортно, бувши частиною чогось, що має просто кричуще графічне насильство над жінками без жодної причини, просто тому, що вони хочуть, щоб це було болісне і приваблювало глядачів", — сказала Кук виданню Telegraph.
Нагадаємо, прем'єра "Ігри престолів" відбулася у 2011 році. За вісім сезонів серіал став найбільшим шоу компанії за всю історію. Серіал виграв рекордні 59 премій "Еммі".
Прем'єру "Дім дракона" очікують 22 серпня на каналах HBO у США та Sky Atlantic.
Як писав раніше Фокус, у жовтні 2021 року показали перший тизер проєкту.