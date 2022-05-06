Вийшов новий трейлер приквела "Гри престолів"

Серіал "Дім дракона" розповідає історію династії Таргарієнів.

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Вийшов новий тизер-трейлер довгоочікуваного приквела "Гри престолів" від HBO "Дім дракона", заснований на книзі Джорджа Мартіна "Полум'я та кров". У ньому розкривають основний акторський склад, а також деякі сюжетні повороти. Як пише The Guardian, вартість кожного епізоду нового серіалу оцінюють приблизно у 20 мільйонів доларів.

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У "Домі дракона" розкажуть історію Таргарієнів — предків королеви Дейєнеріс, які керували Вестеросом кілька століть. Події розгортаються за 200 років до дій оригінального серіалу.

У тизері показано, як три людські роди — Старки, Баратеони та Веларіони — клянуться у вірності королю Візерісу та його дочці, принцесі Рейнірі. Під час церемонії принцеса згадує пророцтво з дитинства, яке говорить, що чоловіки ймовірніше спалять світ дотла, ніж дозволять жінці отримати залізний трон. Після смерті Візеріса I Таргарієна Рейніра та її брат Ейгон борються за право на владу.

Серед зірок приквела "Ігри престолів" Ріс Іванс, Олівія Кук, Педді Консідайн, Емма Д'арсі, Єва Бест та Метт Сміт.

[ + – ] Роль принцеси Рейніри виконала Емма Д'арсі Фото: Скриншот

Як пише Тhe Guardian, шоураннер кінопроєкту Мігель Сапочник заздалегідь попереджає фанатів, що це буде зовсім інша історія, з іншою командою, новим тоном та атмосферою. До цього потрібно бути готовими, щоби не розчаруватися. Водночас Сапочник сподівається, що глядачам сподобається серіал.

[ + – ] Метт Сміт зіграв Деймона Таргарієна — молодшого брата короля Візеріса та спадкоємця престолу

Британський актор Педді Консідайн, який зіграв короля Візеріса Таргарієна в новому серіалі, назвав приквел найвибагливішою річчю, в якій він будь-коли брав участь.

[ + – ] Педді Консідайн у ролі короля Візеріса Таргарієна Фото: Скриншот

А Олівія Кук, яка виконала роль Алісенти Хайтауер — другої дружини короля Візеріса, яка билася з домом Таргарієнів за трон, щоб передати його одному зі своїх синів, сказав, що, на відміну від "Гри престолів", у "Домі дракона" не буде сцен насильства над жінками.

[ + – ] Олівія Кук у ролі Алісенти Хайтауер

"Я б не відчувала себе комфортно, бувши частиною чогось, що має просто кричуще графічне насильство над жінками без жодної причини, просто тому, що вони хочуть, щоб це було болісне і приваблювало глядачів", — сказала Кук виданню Telegraph.

Нагадаємо, прем'єра "Ігри престолів" відбулася у 2011 році. За вісім сезонів серіал став найбільшим шоу компанії за всю історію. Серіал виграв рекордні 59 премій "Еммі".

Прем'єру "Дім дракона" очікують 22 серпня на каналах HBO у США та Sky Atlantic.

Як писав раніше Фокус, у жовтні 2021 року показали перший тизер проєкту.