Вийшов перший тизер серіалу "Дім дракона" — приквела "Гри престолів"

Сюжет приквела заснований на книзі Джорджа Мартіна "Полум'я і кров", яка розповідає про династію Таргарієнів

HBO Max показав перший тизер приквела фентезійного серіалу "Будинок дракона", який розповість про Танець драконів, династичні війни, які відбувалися за 200 років до подій, що описані в культовому серіалі "Гра престолів". Про це пише The Verge.

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Серіал розповість історію династії Таргарієнів — предків Дейнеріс Таргарієн, які правили Вестеросом кілька століть. Зосередиться приквел на подіях, які відбулися після смерті Візеріса I Таргарієна. Тоді його дочка Рейніра та його син Ейгон одночасно заявляють про претензії на Залізний трон.

[ + – ] Тизер серіалу "Дім дракона"

Головні ролі в серіалі виконають Емма Д'Арсі та Метт Сміт — йому дісталася роль Деймона Таргаріена — дядька протиборчих принца та принцеси. Хто виконає роль Ейгона — поки невідомо. У тизері його також не показали.

[ + – ] Деймон Таргарієн бореться на турнірі Фото: Скриншот

[ + – ] Кадр із тизера Фото: Скриншот

Шоураннерами серіалу стали Мігель Сапочнік, який раніше зняв кілька серій "Гри престолів", у тому числі й "Битву Бастардів", а також Раян Кондал. Перший сезон складатиметься з 10 серій.

[ + – ] Рейніра Таргарієн у дитинстві Фото: Скриншот

Перший повноцінний трейлер варто чекати не раніше Різдва, а прем'єра серіалу відбудеться не раніше осені 2022 року.

Зараз зйомки серіалу повним ходом тривають в англійському графстві Корнуолл. Не дивлячись на спроби знімальної групи не допустити витоку інформації, місце зйомок уже стало туристичною визначною пам'яткою, а місцеві жителі збираються на пляжі цілими компаніями, щоб не пропустити нічого цікавого.

Усього в роботі HBO — щонайменше чотири спін-оффи "Гри престолів". Джордж Мартін на початку 2021 року уклав угоду на восьмизначну суму з HBO. Відомо, що, крім "Дому дракона", в розробці серіали під робочими назвами "Десять тисяч кораблів", "Морський змій","Блоха", "Повість про Дунка й Егга", а також анімаційний серіал для дітей.