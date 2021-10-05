Вышел первый тизер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов"

Сюжет приквела основан на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь", которая рассказывает о династии Таргариенов

HBO Max показал первый тизер приквела фентезийного сериала "Дом дракона", который расскажет о Танце драконов, династических войнах, которые происходили за 200 лет до событий, описываемых в культовом сериале "Игра престолов". Об этом пишет The Verge.

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Сериал расскажет историю династии Таргариенов — предков Дейенерис Таргариен, правивших Вестеросом несколько столетий. Сосредоточится приквел на событиях которые произошли после смерти Визериса I Таргариена. Тогда его дочь Рейнира и его сын Эйгон одновременно заявляют о притязаниях на железный трон.

[ + – ] Тизер сериала "Дом дракона"

Главные роли в сериале исполнят Эмма Д'Арси и Мэтт Смит – ему досталась роль Деймона Таргариена – дяди противоборствующих принца и принцессы. Кто исполнит роль Эйгона – пока неизвестно. В тизере его также не показали.

[ + – ] Деймон Таргариен сражается на турнире Фото: Скриншот

[ + – ] Кадр из тизера Фото: Скриншот

Шоураннерами сериала стали Мигель Сапочник, ранее снявший несколько серий "Игры престолов", в том числе и "Битву бастардов", а также Райан Кондал. Первый сезон будет состоять из 10 серий.

[ + – ] Рейнира Таргариен в детстве Фото: Скриншот

Первый полноценный трейлер стоит ждать не раньше Рождества, а премьера сериала состоится не раньше осени 2022 года.

Сейчас съемки сериала полным ходом продолжаются в английском графстве Корнуолл. Не смотря на попытки съемочной группе не допустить утечки информации, место съемок уже стало туристической достопримечательностью, а местные жители собираются на пляже целыми компаниями, чтобы не пропустить ничего интересного.

Всего в работе HBO – по меньшей мере четыре спин-оффа "Игры престолов". Джордж Мартин в начале 2021 года заключил сделку на восьмизначную сумму с HBO. Известно, что кроме "Дома дракона" в разработке находятся сериалы под рабочими названиями "Десять тысяч кораблей", "Морской змей", "Блоха", "Повесть о Дунке и Эгге", а также анимационный сериал для детей.