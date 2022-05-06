Сын Джона Бон Джови снялся для глянца и поразил сходством с отцом

От знаменитого отца Джейку достались красивая фигура, тонкие черты лица и поразительные голубые глаза. Он пробует себя в роли модели и мечтает стать актером.

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19-летний Джейк Бонджови, сын музыканта и певца Джона Бон Джови, фронтмена группы Bon Jovi, появился на обложке журнала Man About Town в образе своего отца-рок-звезды и ошеломил поклонников тем, как же сильно он похож на своего родителя, которому сейчас 60 лет.

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Парень во время съемок продемонстрировал свое мускулистое телосложение. От отца ему также достались светлые волосы и красивые черты лица.

На фото он позирует в ярких джинсах Louis Vuitton цвета фуксии. На нем можно увидеть и забавный комплект ожерелий, одно из которых было украшено бисером, а другое – подвеской в ​​виде плюшевого мишки. На другом фото он предстал в полосатом жилете и шортах Adidas в стиле ретро.

Джейк активно развивает модельную карьеру. Совсем недавно он подписал контракт с агентством IMG, а также собирается попробовать себя в кино. По его словам, у него нет музыкальных амбиций, а вот большой экран – это то, где бы он хотел блистать. Ради этого юноша даже переехал из Нью-Йорка в Лондон. Бонджови добавил, что любовь к кинематографу досталась ему от отца.

У Джона Бон Джови, кроме Джейка, есть также 28-летняя дочь Стефани, 25-летний Джесси и 16-летний Ромео, которых ему родила жена Доротея Херли. Как и Джону, ей 60 лет. Будущие супруги познакомилась еще в 1980 году, когда училась в средней школе в Нью-Джерси, и пронесла любовь через всю жизнь.

[ + – ] Джон Бон Джови с женой и детьми Фото: Getty Images

Джон и Доротея управляют семейным фондом Jon Bon Jovi Soul Foundation с 2006 года, целью которого является искоренение голода и бездомности с помощью своих ресторанов Soul Kitchen и продовольственного банка.

Напомним, в феврале Джон Бон Джови выставил на продажу свои роскошные апартаменты на Манхэттене с личным садом.