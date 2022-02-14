Джон Бон Джови продает свои шикарные апартаменты на Манхэттене с личным садом

Квартира с четырьмя спальнями выставлена на продажу за 22 миллиона долларов

Рокер Джон Бон Джови продает свою роскошную квартиру в Гринвич-Виллидж с четырьмя спальнями и площадью 4 тысячи м2 за 22 миллиона долларов, с частным лифтом и садом. Об этом пишет NYpost.

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Апартаменты звезды могут похвастать личным лифтом, садом и огромными окнами от пола до потолка из которых открывается шикарный вид на Нижний Манхэттен и реку Гудзон.

Фото: Compass

[ + – ] Квартира Джона Бон Джови, выставленная на продажу Фото: Compass

Уроженец Нью-Джерси, Джон Бон Джови приобрел квартиру в 2017 году за 18 миллионов

Жители многоквартирного дома с дорогими апартаментами, построенного в 2017 году могут посещать фитнес-центр, 25-метровый бассейн, джакузи, паровые бани и гольф-симулятор.

Фото: Compass

[ + – ] Квартира Джона Бон Джови, выставленная на продажу Фото: Compass

И, возможно, им посчастливится встретить здесь знаменитых соседей. Например, гендиректора Starbucks Говарда Шульца, который владеет здесь пентхаусом за 40 миллионов, или звезду сериала "Декстер" Майкла С. Холла, который здесь владеет скромными апартаментами всего за 4 миллиона долларов.

Ранее Джон Бон Джови выставил на продажу свой пентхаус на Манхэттене и уже успел снизить цену с 17 миллионов до 15. Ранее он продал пентхаус в Созо австрийско-американскому миллиардеру Герхарду Андлингеру за 34 миллиона долларов.

Напомним, ранее на продажу выставили пентхаус в Нью-Йорке звездная пара: Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс. Но охотников на шикарную квартиру с видом на Центральный парк пока не нашлось. Хоть актеры уже и снизили цену на два миллиона долларов.