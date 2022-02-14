Джон Бон Джові продає свої розкішні апартаменти на Мангеттені з приватним садом
Квартира з чотирма спальнями виставлена на продаж за 22 мільйони доларів.
Рокер Джон Бон Джові продає свою розкішну квартиру в Гринвіч-Вілледж із чотирма спальнями та площею 4 тисячі м2 за 22 мільйони доларів, з приватним ліфтом і садом. Про це пише NYpost.
Апартаменти зірки можуть похвалитися особистим ліфтом, садом і величезними вікнами від підлоги до стелі, з яких відкривається шикарний вид на Нижній Мангеттен і річку Гудзон.
Уродженець Нью-Джерсі, Джон Бон Джові придбав квартиру в 2017 році за 18 мільйонів
Жителі багатоквартирного будинку з дорогими апартаментами, збудованого в 2017 році, можуть відвідувати фітнес-центр, 25-метровий басейн, джакузі, парові лазні та гольф-симулятор.
І, можливо, їм пощастить зустріти тут відомих сусідів. Наприклад, гендиректора Starbucks Говарда Шульца, який володіє тут пентхаусом за 40 мільйонів, або зірку серіалу "Декстер" Майкла С. Голла, який має скромні апартаменти всього за 4 мільйони доларів.
Раніше Джон Бон Джові виставив на продаж свій пентхаус на Мангеттені й уже встиг знизити ціну із 17 мільйонів до 15. Раніше він продав пентхаус у Созо австрійсько-американському мільярдеру Герхарду Андлінгеру за 34 мільйони доларів.
Нагадаємо, раніше на продаж виставили пентхаус у Нью-Йорку зіркова пара: Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс. Але мисливців на розкішну квартиру з видом на Центральний парк поки що не знайшлося. Хоч актори вже й зменшили ціну на два мільйони доларів.