Джон Бон Джові продає свої розкішні апартаменти на Мангеттені з приватним садом

Квартира з чотирма спальнями виставлена на продаж за 22 мільйони доларів.

Рокер Джон Бон Джові продає свою розкішну квартиру в Гринвіч-Вілледж із чотирма спальнями та площею 4 тисячі м2 за 22 мільйони доларів, з приватним ліфтом і садом. Про це пише NYpost.

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Апартаменти зірки можуть похвалитися особистим ліфтом, садом і величезними вікнами від підлоги до стелі, з яких відкривається шикарний вид на Нижній Мангеттен і річку Гудзон.

Фото: Compass

[ + – ] Квартира Джона Бон Джові, виставлена на продаж Фото: Compass

Уродженець Нью-Джерсі, Джон Бон Джові придбав квартиру в 2017 році за 18 мільйонів

Жителі багатоквартирного будинку з дорогими апартаментами, збудованого в 2017 році, можуть відвідувати фітнес-центр, 25-метровий басейн, джакузі, парові лазні та гольф-симулятор.

Фото: Compass

[ + – ] Квартира Джона Бон Джові, виставлена на продаж Фото: Compass

І, можливо, їм пощастить зустріти тут відомих сусідів. Наприклад, гендиректора Starbucks Говарда Шульца, який володіє тут пентхаусом за 40 мільйонів, або зірку серіалу "Декстер" Майкла С. Голла, який має скромні апартаменти всього за 4 мільйони доларів.

Раніше Джон Бон Джові виставив на продаж свій пентхаус на Мангеттені й уже встиг знизити ціну із 17 мільйонів до 15. Раніше він продав пентхаус у Созо австрійсько-американському мільярдеру Герхарду Андлінгеру за 34 мільйони доларів.

Нагадаємо, раніше на продаж виставили пентхаус у Нью-Йорку зіркова пара: Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс. Але мисливців на розкішну квартиру з видом на Центральний парк поки що не знайшлося. Хоч актори вже й зменшили ціну на два мільйони доларів.