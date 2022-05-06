Син Джона Бон Джові знявся для глянцю і вразив схожістю з батьком

Від знаменитого батька Джейку дісталися гарна фігура, тонкі риси обличчя та дивовижні блакитні очі. Він пробує себе в ролі моделі та мріє стати актором.

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19-річний Джейк Бонджові, син музиканта та співака Джона Бон Джові, фронтмена гурту Bon Jovi, з'явився на обкладинці журналу Man About Town в образі свого батька-рок-зірки й приголомшив шанувальників тим, наскільки сильно він схожий на свого батька, якому зараз 60 років.

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Хлопець під час зйомок продемонстрував свою мускулисту статуру. Від батька йому також дісталося світле волосся і гарні риси обличчя.

На фото він позує в яскравих джинсах Louis Vuitton кольору фуксії. На ньому можна побачити й кумедний комплект намист, одне з яких прикрашене бісером, а інше — підвіскою з плюшевим ведмедиком. На іншому фото він постав у смугастому жилеті та шортах Adidas у стилі ретро.

Джейк активно розвиває модельну кар'єру. Нещодавно він підписав контракт з агентством IMG, а також збирається спробувати себе в кіно. За його словами, в нього немає музичних амбіцій, а ось великий екран — це те, де він хотів би бути. Заради цього юнак навіть переїхав із Нью-Йорка до Лондона. Бонджові додав, що любов до кінематографа дісталася йому від батька.

У Джона Бон Джові, крім Джейка, є також 28-річна дочка Стефані, 25-річний Джессі та 16-річний Ромео, яких йому народила дружина Доротея Херлі. Як і Джонові, їй 60 років. Майбутнє подружжя познайомилося ще в 1980 році, коли навчалася в середній школі в Нью-Джерсі, і пронесло любов через все життя.

[ + – ] Джон Бон Джові з дружиною та дітьми Фото: Getty Images

Джон та Доротея керують сімейним фондом Jon Bon Jovi Soul Foundation з 2006 року, метою якого є викорінення голоду та бездомності за допомогою своїх ресторанів Soul Kitchen та продовольчого банку.

Нагадаємо, в лютому Джон Бон Джові виставив на продаж свої розкішні апартаменти на Манхеттені з приватним садом.