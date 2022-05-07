Ретроградный Меркурий с 10 мая - 3 июня. Что можно и нельзя делать

Когда планета Меркурий разворачивается и начинает движение в обратном направлении, многие процессы замедляются или вовсе ставятся на паузу.

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Май в этом году очень сложный, особенно для любовной сферы, говорит астролог Марина Скади. Венера, планета любви, со 2 по 28 мая движется по знаку своего изгнания — Овна. На этом фоне разворачиваются страстные взаимоотношения вплоть до битья посуды и насилия. Овен воинственный знак, желание получить все и сразу может привести к драматическим ситуациям.

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Неблагоприятный транзит Венеры совпадает с коридором затмения, а также с ретроградным Меркурием, что усиливает трудноразрешимые проблемы в сфере взаимоотношениях. Кроме того, из-за Меркурия, который будет двигаться в обратном направлении, может затянуться влияние коридора затмений.

В этот период велика вероятность совершить поступки, о котором будете жалеть еще долгое время.

С 10 мая по 3 июня Меркурий в ретрофазе. Все сферы, за которые отвечает эта планета — торговля, обучение, финансы, работа, обмен информацией — в этот период могут быть поставлены на паузу. Ранее запланированные поездки перенесутся, планы затормозятся. В это время по возможности не стоит начинать ничего важного. Это не благоприятный период для любых хирургических операций, если только речь не идет о жизни и смерти. Особенно это касается пластической хирургии. Также не стоит в ретро Меркурий планировать путешествия, с большой вероятностью опоздает самолет, поезд, забронируете не тот отель или перепутайте дату вылета.

Ретроградный Меркурий влияет как на локальные сферы жизни человека, так и на глобальные. Как пишет астролог Валентина Виттрок, в мае из-за соединения разных планет и при наличии ретроградного Меркурия могут усилиться конфликты, игнорирование чужих интересов, появятся факты неоправданной жестокости, агрессии против стран, которые не находятся в состоянии войны с кем-либо. Возможны импульсивные действия на границах и территориях, где ведется война. Особенно это станет актуальным, когда планета Марс войдет в знак Овена с 25- го мая по 6- е июля.

При этом астролог добавляет, что планета войны Плутон вошла в ретрофазу до 8- го октября, поэтому, возможно, проблемы войны все-таки пойдут вспять.

По словам астролога Марины Скади, во второй декаде мая для Украины может произойти заморозка конфликта или полное прекращение войны. В любом случае, говорит Марина Скади, в конце мая точно не будет так же, как в конце апреля.

Что нельзя делать в ретро Меркурий

Астрологи говорят, что в ретро Меркурий не рекомендуется принимать никаких важных решений, так как переиграть их потом едва ли получится. Не стоит подписывать важные документы, делать инвестиции, покупать и продавать недвижимость, автомобили. С большой вероятностью все пойдет не по плану. В продажах могут быть задержки с выплатами, покупки могут оказаться неудачными, а поменять товар не получится.

В ретроградный Меркурий особенно страдает электроника. Могут внезапно поломаться гаджеты, заглохнуть автомобиль. Чтобы не потерять важную информацию лучше сделайте резервное копирование на ноутбуке, планшете и смартфоне.

[ + – ] Ретроградный Меркурий замедляет многие процессы. Фото: NASA

Еще одна проблема Меркурия, движущегося в обратном направлении, — тотальная забывчивость. Астрологи рекомендуют максимально контролировать себя, проверять на месте ли документы, если собираетесь куда-то в поездку, не забыли ли вы дома на тумбочке в спальне ваш телефон, на то ли время поставили будильник перед важной встречей. Лучше в этот период вообще не проводить никаких серьезных мероприятий, не подписывать контракты, не начинать новые проекты и не путешествовать.

Также в ретроградный Меркурий усиливается эмоциональный фон, люди меньше понимают друг друга, чаще провоцируют на ссоры и конфликты. Стоит быть внимательным с тем, что кому и где вы говорите, чтобы затем не пожалеть о случившемся.

Астрологи советуют в этот период заняться незавершенными делами. "Хорошо использовать это время для доделывания зависших проектов, старых дел, для встреч с людьми из прошлого, неких мистических совпадений и Дежавю", — пишет Валентина Виттрок.

Если ретроградный Меркурий в вашем знаке, задержки и разочарования станут еще более выраженными, чем обычно. Поэтому обратите внимание, что с 10 по 22 мая ретроградное движение планеты будет проходить в знаке Близнецы, а с 22 мая по 3 июня в знаке Тельца.

Как писал ранее Фокус, тарологи и нумерологи прогнозируют, когда не станет Путина. По мнению эзотериков, май-июнь 2022 года будет решающим для российского президента, а максимальный срок его жизни – не больше двух лет.