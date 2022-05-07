Ретроградний Меркурій із 10 травня по 3 червня. Що можна та не можна робити

Коли планета Меркурій розвертається та починає рух у зворотному напрямку, багато процесів сповільнюються або ставляться на паузу.

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Травень цього року дуже складний, особливо для любовної сфери, каже астрологиня Марина Скаді. Венера, планета кохання, з 2 по 28 травня рухається в знаку свого вигнання — Овні. На цьому фоні розгортаються пристрасні стосунки аж до биття посуду та насильства. Овен — войовничий знак, бажання отримати все й одразу може призвести до драматичних ситуацій.

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Несприятливий транзит Венери збігається з коридором затемнення, а також із ретроградним Меркурієм, що посилює проблеми у сфері взаємовідносин. Крім того, через Меркурій, який рухатиметься у зворотному напрямку, може затягтися вплив коридору затемнень.

У цей період велика ймовірність зробити вчинки, про які будете шкодувати ще довгий час.

Із 10 травня до 3 червня Меркурій у ретрофазі. Усі сфери, за які відповідає ця планета — торгівля, навчання, фінанси, робота, обмін інформацією, — в цей період можуть бути поставлені на паузу. Раніше заплановані подорожі перенесуться, плани загальмуються. У цей час, за можливості, не варто починати нічого важливого. Це не сприятливий період для будь-яких хірургічних операцій, якщо тільки не йдеться про життя та смерть. Особливо це стосується пластичної хірургії. Також не варто в ретро Меркурій планувати подорожі, з імовірністю запізниться літак, потяг, забронюєте не той готель або переплутаєте дату вильоту.

Ретроградний Меркурій упливає як на локальні сфери життя, так і на глобальні. Як пише астрологиня Валентина Віттрок, у травні через з'єднання різних планет і за наявності ретроградного Меркурія можуть посилитися конфлікти, ігнорування чужих інтересів, з'являться факти невиправданої жорстокості, агресії проти країн, які не перебувають у стані війни з будь-ким. Можливі імпульсивні дії на кордонах і територіях, де ведеться війна. Особливо це стане актуальним, коли планета Марс увійде в знак Овна з 25 травня по 6 липня.

При цьому астрологиня додає, що планета війни Плутон увійшла в ретрофазу до 8 жовтня, тому, можливо, проблеми війни все-таки підуть назад.

За словами астрологині Марини Скаді, у другій декаді травня для України може статися заморозка конфлікту чи повне припинення війни. У будь-якому разі, каже Марина Скаді, наприкінці травня точно не буде так само, як наприкінці квітня.

Що не можна робити в ретро Меркурій

Астрологи кажуть, що в ретро Меркурій не рекомендується приймати жодних важливих рішень, оскільки переграти їх потім навряд чи вдасться. Не варто підписувати важливі документи, робити інвестиції, купувати та продавати нерухомість, автомобілі. З великою ймовірністю все піде не за планом. У продажу можуть бути затримки з виплатами, покупки можуть виявитися невдалими, а змінити товар не вдасться.

У ретроградний Меркурій особливо страждає електроніка. Можуть раптово поламатись гаджети, заглухнути автомобіль. Щоб не втратити важливу інформацію, краще зробіть резервне копіювання на ноутбуці, планшеті та смартфоні.

[ + – ] Ретроградний Меркурій уповільнює багато процесів Фото: ISS

Ще одна проблема Меркурія, який рухається у зворотному напрямку, — тотальна забудькуватість. Астрологи рекомендують максимально контролювати себе, перевіряти, чи на місці документи, якщо збираєтеся кудись у поїздку, чи не забули ви вдома на тумбочці в спальні ваш телефон, чи на той час поставили будильник перед важливою зустріччю. Краще в цей період узагалі не проводити жодних серйозних заходів, не підписувати контракти, не розпочинати нові проєкти та не мандрувати.

Також у ретроградний Меркурій посилюється емоційне тло, люди менше розуміють одне одного, частіше провокують на сварки та конфлікти. Варто бути уважним із тим, що кому та де ви говорите, щоб потім не пошкодувати про те, що сталося.

Астрологи радять у цей період зайнятися незавершеними справами. "Добре використати цей час для доробляння завислих проєктів, старих справ, для зустрічей із людьми з минулого, містичних збігів і дежавю", — пише Валентина Вітрок.

Якщо ретроградний Меркурій у вашому знаку, затримки та розчарування стануть ще вираженішими, ніж зазвичай. Тому зверніть увагу, що з 10 по 22 травня ретроградний рух планети проходитиме в знаку Близнюки, а з 22 травня до 3 червня у знаку Тельця.

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