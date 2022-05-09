"Кардинальные перемены для Украины". Астрологический прогноз на 9-15 мая

Самым тяжелым днем станет 9 мая, а пятница, 13-е, принесет очередные испытания.

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Период с 9 по 15 мая будет очень важным в плане глобальных событий и внешних ситуаций, поскольку третий месяц весны традиционно богат на ключевые события не только для Украины, но и для всего человечества, уверена астролог Марина Скади.

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Согласно ее прогнозу, коридор затмений по оси Телец-Скорпион продолжается, а это значит, что в мире начался передел собственности и ресурсов. В это время самым тяжелым днем будет 9 мая, которое является серединной точкой между затмениями и центром глобального и разнопланового противостояния:

"Это непредсказуемое время, и может случиться все, что угодно. Бесполезно искать логику в происходящем. В этот день все переворачивается с ног на голову и наоборот. Это время значимых событий, непредсказуемых событий, кардинальных перемен. День тревожный: может произойти все, что угодно, в том числе и самое неприятное. Но также и самое счастливое".

По словам астролога 9 мая Меркурий со стационарного поворачивает в ретроградное движение, что принесет многим людям сложности, простои и отмену чего-то запланированного ранее.

Неэффективный период 9 мая – с 15:38 до почти двух часов ночи 10 мая.

"День очень важный. Оппозиция Луны с Сатурном дает ощущение несправедливости. Однако если что-то неприятное произойдет после 15:38, то в скором времени ситуация исчезнет без следа. Транзитная Луна во Льве делает людей активными, более оптимистичными, чувствительными к знакам внимания и комплиментам. Это можно использовать в своих целях. Коридор затмений и война в Украине способствуют тому, что позитивное влияние транзитной Луны во Льве уменьшается, но точно не исчезает", – пояснила астролог.

10 мая во вторник – растущая Луна в Деве способствует пробуждению природных энергий, врожденного потенциала человека. Один из самых энергичный, удачных и сильных дней лунного месяца. Энергия дня обладает мощью. Можно свернуть горы, но стоит быть внимательными, особенно на работе, чтобы не упустить благоприятные возможности.

С 10 мая по 3 июня включительно Меркурий будет ретроградным, начавшись в Близнецах, и закончится в Тельце. С одной стороны в ретроградном положении он концентрирует энергии планеты, но, если учесть особенности этого периода и понимать свой личный гороскоп, то день может оказаться очень эффективным.

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11 мая в среду – растущая Луна в Деве в оппозиции с Марсом и Нептуном. Это – один из самых важных дней мая, когда Юпитер переходит в Овен на пять месяцев.

"Рекомендуется делать планомерную подготовку к любому делу, действовать решительно, бизнес, работа это или взаимоотношения это. Активное социальное общение поможет в будущем добиться своих целей. Также хорошее время, чтобы заниматься небольшими денежными вопросами, завершить начатое. Необходимо уделять время своему духовному росту. Если вы чувствуете прилив сил, то смело отправляйтесь в путешествие или в дальнюю поездку, особенно автостопом, чтобы узнать как можно больше о мире, познакомиться с как можно большим количеством людей", – подчеркнула астролог.

Она добавила, что с 11 мая по 27 октября будет транзит Юпитера по Овну:

"Овен – знак воина, защитника, первый знак Зодиака. Вхождение Юпитера в Овен создаст коренной перелом в военном конфликте".

12 мая в четверг с 9:34 – растущая Луна в Весах в оппозиции с Юпитером. До этого с раннего утра будет период Луны без курса в Деве, то есть неэффективный период:

"Активизируются вопросы, связанные с зарубежьем, однако не стоит в этот день начинать какие-либо дела, особенно дальние поездки. Но день хороший для взаимоотношений с людьми. Рекомендуется вести переговоры, обращаться за помощью, проявлять умение улаживать спорные вопросы, сглаживать конфликты, приходить к компромиссам, а также хорошее время для финансовых операций. Но часть дохода желательно отдать на благотворительность или ВСУ, нашим воинам, которые защищают нас от российской агрессии".

С 12 по 14 мая – соединение Солнца с Северным узлом. В интересах будущего это соединение, способствует самовыражению и расширению влияния.

13 мая в пятницу – растущая Луна в Весах. Этот знак зодиака связан с партнерскими отношениями и социальным общением. Стоит также учесть смысл числа 13, и то, что сейчас коридор затмений. Возможно, в этот день для многих произойдут какие-то особенные события: будут развязаны кармические узлы, могут случиться кардинальные перемены или трансформации в существующих взаимоотношениях. Некоторые, вероятнее всего, закончатся. Старое, бесперспективное будет уничтожено, но это откроет возможность найти своего идеального партнера в сфере личных или деловых взаимоотношений.

В этот день нужно быть готовыми к любым неприятностям и неудачам. Отстраненность от внешнего мира и настроенность на мысли, чувства и глубинные эмоции – обычное состояние в такой период. У многих этот день ассоциируется с негативом, мистикой и неприятностями, вызывает безрассудные страхи, поэтому многие люди в пятницу, 13-го, сводят активность к минимуму и переносят свои дела на другой день. Добавим, что люди, рожденные в пятницу, сильнее других ощущают вибрации этого дня.

14 мая в субботу – растущая Луна в Весах до 13:33, после чего она переходит в знак Скорпиона. Период Луны без курса – с 11:07. День очень непростой, поэтому все самое важное лучше сделать до 11 часов утра по киевскому времени. Поскольку в этот день Луна находится в знаке водной стихии Скорпионе, то обостряются эмоции и чувства, что мешает объективно оценивать ситуацию. Это усугубляется ретроградным Меркурием и коридором затмений. Транзитная луна в знаке трансформаций Скорпионе обостряет чувствительность и интуицию, наделяет проницательностью, настраивает на восприятие бессознательных процессов. При этом велика опасность попадания под влияние сильного постороннего человека.

15 мая в воскресение – растущая луна в Скорпионе в оппозиции с Ураном. Чувства в этот день обостряются и приобретают глубину. Скади советует посвятить время самоанализу, разбирать давние события, искать истину, причинно-следственную связь происходящего. Неустойчивое настроение и капризы в этот день могут помешать коллективной работе и взаимоотношениям с друзьями, родными и близкими

День важен и тем, что передует лунному затмению в Скорпионе, которое произойдет 16 мая и закроет весенний коридор затмений.

"Можно с уверенностью говорить о негативном фоне. Тем более, если прошлые уроки были неусвоеyны", – прогнозирует астролог.

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