"Кардинальні зміни для України". Астрологічний прогноз на 9-15 травня

Найважчим днем стане 9 травня, а п'ятниця, 13-те, принесе чергові випробування.

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Період із 9 по 15 травня буде дуже важливим у плані глобальних подій і зовнішніх ситуацій, оскільки третій місяць весни традиційно багатий на ключові події не лише для України, а й для всього людства, впевнена астрологиня Марина Скаді.

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Згідно з її прогнозом, коридор затемнень по осі Телець-Скорпіон продовжується, а це означає, що у світі розпочався переділ власності та ресурсів. У цей час найважчим днем буде 9 травня, яке є серединною точкою між затемненнями та центром глобального та різнопланового протистояння:

"Це непередбачуваний час, і може статися все, що завгодно. Марно шукати логіку в тому, що відбувається. Цього дня все перевертається з ніг на голову та навпаки. Це час значних подій, непередбачуваних подій, кардинальних змін. День тривожний: може статися все, що завгодно, навіть найнеприємніше. Але й найщасливіше".

За словами астрологині, 9 травня Меркурій зі стаціонарного повертає в ретроградний рух, що принесе багатьом людям складності, простої та скасування чогось запланованого раніше.

Неефективний період 9 травня — з 15:38 до другої години ночі 10 травня.

"День дуже важливий. Опозиція Місяця із Сатурном дає відчуття несправедливості. Проте якщо щось неприємне станеться після 15:38, то незабаром ситуація зникне без сліду. Транзитний Місяць у Леві робить людей активними, оптимістичнішими, чутливішими до знаків уваги та компліментів. Це можна використовувати у своїх цілях. Коридор затемнень і війна в Україні сприяють тому, що позитивний уплив транзитного Місяця в Леві зменшується, але точно не зникає", — пояснила астрологиня.

10 травня у вівторок — Місяць, що росте, в Діві сприяє пробудженню природних енергій, вродженого потенціалу людини. Один із найенергійніших, вдалих і найсильніших днів синодичного місяця. Енергія дня має потужність. Можна звернути гори, але варто бути уважними, особливо на роботі, щоб не проґавити сприятливі можливості.

Із 10 травня по 3 червня включно Меркурій буде ретроградним, розпочавшись у Близнюках, і закінчиться в Тельці. З одного боку, у ретроградному положенні він концентрує енергії планети, але, якщо врахувати особливості цього періоду та розуміти свій особистий гороскоп, то день може виявитися дуже ефективним.

[ + – ] Місяць, що росте, впливатиме на всі процеси протягом тижня

11 травня в середу — Місяць у Діві, що росте, в опозиції з Марсом і Нептуном. Це один із найважливіших днів травня, коли Юпітер переходить в Овен на п'ять місяців.

"Рекомендується робити планомірну підготовку до будь-якої справи, діяти рішуче, бізнес це, робота чи стосунки. Активне соціальне спілкування допоможе в майбутньому досягти своїх цілей. Також гарний час, щоб займатися невеликими грошовими питаннями, завершити розпочате. Необхідно приділяти час своєму духовному зростанню. Якщо ви відчуваєте приплив сил, то сміливо вирушайте в подорож або в дальню поїздку, особливо автостопом, щоб дізнатися якнайбільше про світ, познайомитися з якомога більшою кількістю людей", — наголосила астрологиня.

Вона додала, що з 11 травня по 27 жовтня буде транзит Юпітера по Овну:

"Овен — знак воїна, захисника, перший знак Зодіаку. Входження Юпітера в Овен створить корінний перелом у воєнному конфлікті".

12 травня в четвер з 9:34 — зростаючий Місяць у Терезах в опозиції з Юпітером. До цього з раннього ранку буде період Місяця без курсу в Діві, тобто неефективний період:

"Активізуються питання, пов'язані із зарубіжжям, проте не варто цього дня розпочинати будь-які справи, особливо далекі поїздки. Але день хороший для стосунків із людьми. Рекомендується вести переговори, звертатися за допомогою, виявляти вміння залагоджувати спірні питання, згладжувати конфлікти, приходити до компромісів, а також гарний час для фінансових операцій. Але частину доходу бажано віддати на благодійність чи ЗСУ, нашим воїнам, які захищають нас від російської агресії".

Із 12 по 14 травня — з'єднання Сонця з Північним вузлом. В інтересах майбутнього це поєднання сприяє самовираженню та розширенню впливу.

13 травня в п'ятницю — Місяць у Терезах. Цей знак зодіаку пов'язаний із партнерськими відносинами та соціальним спілкуванням. Варто також врахувати значення числа 13, і те, що зараз коридор затемнень. Можливо, цього дня для багатьох відбудуться якісь особливі події: будуть розв'язані кармічні вузли, можуть статися кардинальні зміни чи трансформації в стосунках, які вже існують. Деякі, найімовірніше, закінчаться. Старе, безперспективне буде знищено, але це відкриє можливість знайти свого ідеального партнера у сфері особистих чи ділових взаємин.

Цього дня потрібно бути готовими до будь-яких неприємностей і невдач. Відстороненість від зовнішнього світу та налаштованість на думки, почуття та глибинні емоції — звичайний стан у такий період. У багатьох цей день асоціюється з негативом, містикою та неприємностями, викликає безрозсудні страхи, тому багато людей у п'ятницю 13-го зводять активність до мінімуму та переносять свої справи на інший день. Додамо, що люди, народжені в п'ятницю, сильніше за інших відчувають вібрації цього дня.

14 травня в суботу — Місяць у Терезах до 13:33, після чого він переходить на знак Скорпіона. Період місяця без курсу — з 11:07. День дуже непростий, тому все найважливіше краще зробити до 11 години ранку за київським часом. Якщо в цей день Місяць перебуває в знаку водної стихії Скорпіоні, то загострюються емоції та почуття, що заважає об'єктивно оцінювати ситуацію. Це посилюється ретроградним Меркурієм і коридором затемнень. Транзитний місяць у знаку трансформацій Скорпіоні загострює чутливість та інтуїцію, наділяє проникливістю, налаштовує на сприйняття несвідомих процесів. При цьому велика небезпека потрапляння під уплив сильної сторонньої людини.

15 травня в неділю — місяць, що росте, в Скорпіоні в опозиції з Ураном. Почуття цього дня загострюються та набувають глибини. Скаді радить присвятити час самоаналізу, розбирати давні події, шукати істину, причинно-наслідковий зв'язок того, що відбувається. Нестійкий настрій і примхи в цей день можуть завадити колективній роботі та стосункам із друзями, рідними та близькими

День важливий і тим, що передує місячному затемненню в Скорпіоні, яке відбудеться 16 травня та закриє весняний коридор затемнень.

"Можна з упевненістю говорити про негативний фон. Тим паче, якщо минулі уроки були незасвоєні", — прогнозує астрологиня.

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