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"Кардинальні зміни для України". Астрологічний прогноз на 9-15 травня

Оксана Ханас
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астрологія
Фото: Getty Images

Найважчим днем стане 9 травня, а п'ятниця, 13-те, принесе чергові випробування.

Період із 9 по 15 травня буде дуже важливим у плані глобальних подій і зовнішніх ситуацій, оскільки третій місяць весни традиційно багатий на ключові події не лише для України, а й для всього людства, впевнена астрологиня Марина Скаді.

Згідно з її прогнозом, коридор затемнень по осі Телець-Скорпіон продовжується, а це означає, що у світі розпочався переділ власності та ресурсів. У цей час найважчим днем буде 9 травня, яке є серединною точкою між затемненнями та центром глобального та різнопланового протистояння:

"Це непередбачуваний час, і може статися все, що завгодно. Марно шукати логіку в тому, що відбувається. Цього дня все перевертається з ніг на голову та навпаки. Це час значних подій, непередбачуваних подій, кардинальних змін. День тривожний: може статися все, що завгодно, навіть найнеприємніше. Але й найщасливіше".

За словами астрологині, 9 травня Меркурій зі стаціонарного повертає в ретроградний рух, що принесе багатьом людям складності, простої та скасування чогось запланованого раніше.

Неефективний період 9 травня — з 15:38 до другої години ночі 10 травня.

"День дуже важливий. Опозиція Місяця із Сатурном дає відчуття несправедливості. Проте якщо щось неприємне станеться після 15:38, то незабаром ситуація зникне без сліду. Транзитний Місяць у Леві робить людей активними, оптимістичнішими, чутливішими до знаків уваги та компліментів. Це можна використовувати у своїх цілях. Коридор затемнень і війна в Україні сприяють тому, що позитивний уплив транзитного Місяця в Леві зменшується, але точно не зникає", — пояснила астрологиня.

10 травня у вівторок — Місяць, що росте, в Діві сприяє пробудженню природних енергій, вродженого потенціалу людини. Один із найенергійніших, вдалих і найсильніших днів синодичного місяця. Енергія дня має потужність. Можна звернути гори, але варто бути уважними, особливо на роботі, щоб не проґавити сприятливі можливості.

Із 10 травня по 3 червня включно Меркурій буде ретроградним, розпочавшись у Близнюках, і закінчиться в Тельці. З одного боку, у ретроградному положенні він концентрує енергії планети, але, якщо врахувати особливості цього періоду та розуміти свій особистий гороскоп, то день може виявитися дуже ефективним.

місяць
Місяць, що росте, впливатиме на всі процеси протягом тижня

11 травня в середу — Місяць у Діві, що росте, в опозиції з Марсом і Нептуном. Це один із найважливіших днів травня, коли Юпітер переходить в Овен на п'ять місяців.

"Рекомендується робити планомірну підготовку до будь-якої справи, діяти рішуче, бізнес це, робота чи стосунки. Активне соціальне спілкування допоможе в майбутньому досягти своїх цілей. Також гарний час, щоб займатися невеликими грошовими питаннями, завершити розпочате. Необхідно приділяти час своєму духовному зростанню. Якщо ви відчуваєте приплив сил, то сміливо вирушайте в подорож або в дальню поїздку, особливо автостопом, щоб дізнатися якнайбільше про світ, познайомитися з якомога більшою кількістю людей", — наголосила астрологиня.

Вона додала, що з 11 травня по 27 жовтня буде транзит Юпітера по Овну:

"Овен — знак воїна, захисника, перший знак Зодіаку. Входження Юпітера в Овен створить корінний перелом у воєнному конфлікті".

12 травня в четвер з 9:34 — зростаючий Місяць у Терезах в опозиції з Юпітером. До цього з раннього ранку буде період Місяця без курсу в Діві, тобто неефективний період:

"Активізуються питання, пов'язані із зарубіжжям, проте не варто цього дня розпочинати будь-які справи, особливо далекі поїздки. Але день хороший для стосунків із людьми. Рекомендується вести переговори, звертатися за допомогою, виявляти вміння залагоджувати спірні питання, згладжувати конфлікти, приходити до компромісів, а також гарний час для фінансових операцій. Але частину доходу бажано віддати на благодійність чи ЗСУ, нашим воїнам, які захищають нас від російської агресії".

Із 12 по 14 травня — з'єднання Сонця з Північним вузлом. В інтересах майбутнього це поєднання сприяє самовираженню та розширенню впливу.

13 травня в п'ятницю — Місяць у Терезах. Цей знак зодіаку пов'язаний із партнерськими відносинами та соціальним спілкуванням. Варто також врахувати значення числа 13, і те, що зараз коридор затемнень. Можливо, цього дня для багатьох відбудуться якісь особливі події: будуть розв'язані кармічні вузли, можуть статися кардинальні зміни чи трансформації в стосунках, які вже існують. Деякі, найімовірніше, закінчаться. Старе, безперспективне буде знищено, але це відкриє можливість знайти свого ідеального партнера у сфері особистих чи ділових взаємин.

Цього дня потрібно бути готовими до будь-яких неприємностей і невдач. Відстороненість від зовнішнього світу та налаштованість на думки, почуття та глибинні емоції — звичайний стан у такий період. У багатьох цей день асоціюється з негативом, містикою та неприємностями, викликає безрозсудні страхи, тому багато людей у п'ятницю 13-го зводять активність до мінімуму та переносять свої справи на інший день. Додамо, що люди, народжені в п'ятницю, сильніше за інших відчувають вібрації цього дня.

14 травня в суботу — Місяць у Терезах до 13:33, після чого він переходить на знак Скорпіона. Період місяця без курсу — з 11:07. День дуже непростий, тому все найважливіше краще зробити до 11 години ранку за київським часом. Якщо в цей день Місяць перебуває в знаку водної стихії Скорпіоні, то загострюються емоції та почуття, що заважає об'єктивно оцінювати ситуацію. Це посилюється ретроградним Меркурієм і коридором затемнень. Транзитний місяць у знаку трансформацій Скорпіоні загострює чутливість та інтуїцію, наділяє проникливістю, налаштовує на сприйняття несвідомих процесів. При цьому велика небезпека потрапляння під уплив сильної сторонньої людини.

15 травня в неділю — місяць, що росте, в Скорпіоні в опозиції з Ураном. Почуття цього дня загострюються та набувають глибини. Скаді радить присвятити час самоаналізу, розбирати давні події, шукати істину, причинно-наслідковий зв'язок того, що відбувається. Нестійкий настрій і примхи в цей день можуть завадити колективній роботі та стосункам із друзями, рідними та близькими

День важливий і тим, що передує місячному затемненню в Скорпіоні, яке відбудеться 16 травня та закриє весняний коридор затемнень.

"Можна з упевненістю говорити про негативний фон. Тим паче, якщо минулі уроки були незасвоєні", — прогнозує астрологиня.

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