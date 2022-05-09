Ким Кэттролл впервые вышла в свет с бойфрендом

Рассел Томас младше ее на 20 лет и работает на ВВС

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Звезда "Секса в большом городе" впервые вышла в свет со своим бойфрендом, с которым встречается уже три года. Об этом пишет Page Six.

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Сотрудник ВВС Рассел Томас сопровождал возлюбленную на церемонии Variety's Power of Women, где чествовали заслуги Ким и его коллег.

[ + – ] Ким Кэттролл и Рассел Томас Фото: Getty Images

65-летняя Ким не скрывала, но и не афишировала эти отношения. Впрочем, актриса известная своими многочисленными романами. Она была замужем три раза.

Напомним, актриса родилась в британском Ливерпуле, потом переехала в Канаду. Американское гражданство она получила только в 2020 году.

Среди ее бойфрендов был даже премьер-министр Канады Пьер Трюдо, отец нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

У нее также были отношения с бразильско-американским актером Даниэлем Бензали, американским музыкантом Джеральдом Казале, французским общественным интеллектуалом Бернаром-Анри Леви и британо-суданским актером Александром Сиддигом.

Со своим третьим мужем, дизайнером Марком Левинсоном, актриса написала книгу "Удовлетворение: искусство женского оргазма" и развелась в 2004 году, прожив в браке шесть лет.

Ранее Ким дала откровенное интервью, в котором рассказала, что о съемках продолжения "Секса в большом городе" она узнала из Сети.

"Я, как и все люди, узнала про съемки "И просто так…" из Интернета. Для меня это было настоящим шоком. И я до сих пор не могу понять, неужели это связано с тем, что я не дружу с Сарой Джессикой Паркер? Почему ради продолжения совместной работы мы должны дружить? Это для меня загадка", — намекнув, что изначально была не против съемок. Рассказала она и почему сорвались съемки третьего полнометражного фильма по сериалу. Оказалось, что в нем должны были быть показаны отношения ее героини Саманты и сына Миранды.

"В третьем фильме "Секс в большом городе" планировалась интрижка между Самантой Джонс и Брэди — сыном Миранды. Меня это крайне оскорбило. По сюжету он должен был присылать свои личные снимки моей героине. Я отказалась от такого поворота шоу", — отметила актриса.