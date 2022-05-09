Кім Кеттролл вперше вийшла у світ з бойфрендом

Рассел Томас молодший за неї на 20 років і працює на ВВС

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Зірка "Сексу у великому місті" вперше побачила світ зі своїм бойфрендом, з яким зустрічається вже три роки. Про це пише Page Six.

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Співробітник ВПС Рассел Томас супроводжував кохану на церемонії Variety's Power of Women, де вшановували заслуги Кім та його колег.

[ + – ] Кім Кеттролл та Рассел Томас Фото: Getty Images

65-річна Кім не приховувала, але й не афішувала ці стосунки. Втім, акторка відома своїми численними романами. Вона була заміжня тричі.

Нагадаємо, акторка народилася в британському Ліверпулі, потім переїхала до Канади. Американське громадянство вона отримала лише у 2020 році.

Серед її бойфрендів був навіть прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо, батько нинішнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Вона також мала стосунки з бразильсько-американським актором Даніелем Бензалі, американським музикантом Джеральдом Казале, французьким громадським інтелектуалом Бернаром-Анрі Леві та британо-суданським актором Александром Сіддігом.

Зі своїм третім чоловіком, дизайнером Марком Левінсоном, акторка написала книгу "Задоволення: мистецтво жіночого оргазму" і розлучилася у 2004 році, проживши у шлюбі шість років.

Раніше Кім дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла, що про зйомки продовження "Сексу у великому місті" вона дізналася з Мережі.

"Я, як і всі люди, дізналася про зйомки "І просто так…" з Інтернету. Для мене це було справжнім шоком. І я досі не можу зрозуміти, невже це пов'язано з тим, що я не дружу із Сарою Джесікою Паркер "Чому заради продовження спільної роботи ми повинні дружити? Це для мене загадка", — натякнувши, що спочатку була не проти зйомок. Розповіла вона та чому зірвалися зйомки третього повнометражного фільму за серіалом. Виявилося, що в ньому мали показати стосунки її героїні Саманти та сина Міранди.

"У третьому фільмі "Секс у великому місті" планувалася інтрижка між Самантою Джонс та Бреді — сином Міранди. Мене це вкрай образило. За сюжетом він мав надсилати свої особисті знімки моїй героїні. Я відмовилася від такого повороту шоу", — зазначила акторка.