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Кім Кеттролл вперше вийшла у світ з бойфрендом

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Кім Кеттролл, Рассел Томас, бойфренд, секс у великому місті, саманта джонс
Фото: Getty Images | Кім Кеттролл та Рассел Томас

Рассел Томас молодший за неї на 20 років і працює на ВВС

Зірка "Сексу у великому місті" вперше побачила світ зі своїм бойфрендом, з яким зустрічається вже три роки. Про це пише Page Six.

Співробітник ВПС Рассел Томас супроводжував кохану на церемонії Variety's Power of Women, де вшановували заслуги Кім та його колег.

Кім Кеттролл, Рассел Томас, бойфренд, секс у великому місті, саманта джонс
Кім Кеттролл та Рассел Томас
Фото: Getty Images

65-річна Кім не приховувала, але й не афішувала ці стосунки. Втім, акторка відома своїми численними романами. Вона була заміжня тричі.

Нагадаємо, акторка народилася в британському Ліверпулі, потім переїхала до Канади. Американське громадянство вона отримала лише у 2020 році.

Серед її бойфрендів був навіть прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо, батько нинішнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Вона також мала стосунки з бразильсько-американським актором Даніелем Бензалі, американським музикантом Джеральдом Казале, французьким громадським інтелектуалом Бернаром-Анрі Леві та британо-суданським актором Александром Сіддігом.

Зі своїм третім чоловіком, дизайнером Марком Левінсоном, акторка написала книгу "Задоволення: мистецтво жіночого оргазму" і розлучилася у 2004 році, проживши у шлюбі шість років.

Раніше Кім дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла, що про зйомки продовження "Сексу у великому місті" вона дізналася з Мережі.

"Я, як і всі люди, дізналася про зйомки "І просто так…" з Інтернету. Для мене це було справжнім шоком. І я досі не можу зрозуміти, невже це пов'язано з тим, що я не дружу із Сарою Джесікою Паркер "Чому заради продовження спільної роботи ми повинні дружити? Це для мене загадка", — натякнувши, що спочатку була не проти зйомок. Розповіла вона та чому зірвалися зйомки третього повнометражного фільму за серіалом. Виявилося, що в ньому мали показати стосунки її героїні Саманти та сина Міранди.

"У третьому фільмі "Секс у великому місті" планувалася інтрижка між Самантою Джонс та Бреді — сином Міранди. Мене це вкрай образило. За сюжетом він мав надсилати свої особисті знімки моїй героїні. Я відмовилася від такого повороту шоу", — зазначила акторка.