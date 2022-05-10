Очень грязные кеды. Balanciaga выпустили "изношенную" обувь

Модный дом выпустил коллекцию изношенной обуви.

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Модный дом Balenciaga любит создавать странную обувь. Поклонников бренда давно не удивляют кроссовки на восьми сантиметровой шпильке, Crocs на массивной платформе и на каблуке-штыре, кроссовки X-Pander, Triple-S. Но на этот раз люксовый лейбл превзошел себя. Коллекция под названием Парижские кроссовки — это сильно потертая обувь, которая "предназначена для ношения на всю жизнь".

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Так как команда Balenciaga — мастера маркетинга, они придумали для Paris Sneaker разрывную рекламную кампанию, в которой показали картинку сильно изношенной, истрепанной в клочья обуви со следами грязи. И хотя кеды, которые доступны на сайте для предварительного заказа, выглядят приличнее рекламного варианты, у каждой пары хорошо заметен эффект поношенности.

Как пишет Нighsnobiety, новая лимитированная коллекция кроссовок стоимостью почти 1,5 тысячи долларов напоминает классические Converse Chuck Taylor и представлена как в черном, так и в белом цветовых решениях. Их намерено состарили, добавили текстуру и отверстия на текстильном верхе, а также потертости и следы износа на резиновой подошве.

Так что если вам лень разнашивать новую обувь, как пошутили в издании Нighsnobiety, на Balenciaga доступна ограниченная серия из 100 сильно изношенных кроссовок.

Но если вам не слишком нравится, когда ваша обувь выглядит "убитой", можно заказать слегка потертые конверсы за $495 или мюли за $395. Они представлены в красном, белом и черном цветах, а на носке логотип Balenciaga.

Как писал ранее Фокус, в январе модный дом Balenciaga представил кроссовки из искусственных материалов на высокой тонкой шпильке стоимостью $1290.

Также Фокус рассказывал, что летом прошлого года пользователи активно обсуждали тандем Balenciaga и Croсs, так как модель Элиза Дуглас, "размноженная" до 44 образов, дефилировала по подиуму в кроксах на устойчивой восьми сантиметровой шпильке, напоминающей штырь.