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Очень грязные кеды. Balanciaga выпустили "изношенную" обувь

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Balenciaga, кеды
Фото: Balenciaga | Balenciaga представил коллекцию истрепанной обуви.

Модный дом выпустил коллекцию изношенной обуви.

Модный дом Balenciaga любит создавать странную обувь. Поклонников бренда давно не удивляют кроссовки на восьми сантиметровой шпильке, Crocs на массивной платформе и на каблуке-штыре, кроссовки X-Pander, Triple-S. Но на этот раз люксовый лейбл превзошел себя. Коллекция под названием Парижские кроссовки — это сильно потертая обувь, которая "предназначена для ношения на всю жизнь".

Так как команда Balenciaga — мастера маркетинга, они придумали для Paris Sneaker разрывную рекламную кампанию, в которой показали картинку сильно изношенной, истрепанной в клочья обуви со следами грязи. И хотя кеды, которые доступны на сайте для предварительного заказа, выглядят приличнее рекламного варианты, у каждой пары хорошо заметен эффект поношенности.

Как пишет Нighsnobiety, новая лимитированная коллекция кроссовок стоимостью почти 1,5 тысячи долларов напоминает классические Converse Chuck Taylor и представлена как в черном, так и в белом цветовых решениях. Их намерено состарили, добавили текстуру и отверстия на текстильном верхе, а также потертости и следы износа на резиновой подошве.

Так что если вам лень разнашивать новую обувь, как пошутили в издании Нighsnobiety, на Balenciaga доступна ограниченная серия из 100 сильно изношенных кроссовок.

Но если вам не слишком нравится, когда ваша обувь выглядит "убитой", можно заказать слегка потертые конверсы за $495 или мюли за $395. Они представлены в красном, белом и черном цветах, а на носке логотип Balenciaga.

Как писал ранее Фокус, в январе модный дом Balenciaga представил кроссовки из искусственных материалов на высокой тонкой шпильке стоимостью $1290.

Также Фокус рассказывал, что летом прошлого года пользователи активно обсуждали тандем Balenciaga и Croсs, так как модель Элиза Дуглас, "размноженная" до 44 образов, дефилировала по подиуму в кроксах на устойчивой восьми сантиметровой шпильке, напоминающей штырь.