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Дуже брудні кеди. Balanciaga випустили "зношене" взуття

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Balenciaga, кеди
Фото: Balenciaga | Зношені кеди від Balenciaga коштуватимуть 1450 доларів

Модний дім випустив колекцію зношеного взуття.

Модний дім Balenciaga любить створювати дивне взуття. Шанувальників бренду давно не дивують кросівки на восьмисантиметровій шпильці, Crocs на масивній платформі та на підборах-штирі, кросівки X-Pander, Triple-S. Але цього разу люксовий лейбл перевершив себе. Колекція під назвою "Паризькі кросівки" — це сильно потерте взуття, яке "призначене для носіння на все життя".

Оскільки команда Balenciaga — майстри маркетингу, вони придумали для Paris Sneaker розривну рекламну кампанію, в якій показали картинку сильно зношеного, пошарпаного взуття зі слідами бруду. І хоча кеди, які доступні на сайті для попереднього замовлення, мають пристойніший вигляд за рекламні варіанти, у кожної пари добре помітний ефект зношеності.

Як пише Нighsnobiety, нова лімітована колекція кросівок вартістю майже 1,5 тисячі доларів нагадує класичні Converse Chuck Taylor і представлена як у чорному, так і в білому колірних рішеннях. Їх зістарили, додали текстуру й отвори на текстильному верху, а також потертості та сліди зношування на гумовій підошві.

Так що якщо вам ліньки розношувати нове взуття, як пожартували у виданні Нighsnobiety, на Balenciaga доступна обмежена серія зі 100 сильно зношених кросівок.

Але якщо вам не надто подобається, коли ваше взуття має "убитий" вигляд, можна замовити злегка потерті конверси за $495 або мюлі за $395. Вони представлені в червоному, білому та чорному кольорах, а на носку — логотип Balenciaga.

Як писав раніше Фокус, у січні модний дім Balenciaga представив кросівки зі штучних матеріалів на високій тонкій шпильці вартістю $1290.

Також Фокус розповідав, що влітку минулого року користувачі активно обговорювали тандем Balenciaga та Croсs, оскільки модель Еліза Дуглас, "розмножена" до 44 образів, дефілювала по подіуму в кроксах на стійкій восьмисантиметровій шпильці, що нагадує штир.