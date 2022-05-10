Дуже брудні кеди. Balanciaga випустили "зношене" взуття

Модний дім випустив колекцію зношеного взуття.

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Модний дім Balenciaga любить створювати дивне взуття. Шанувальників бренду давно не дивують кросівки на восьмисантиметровій шпильці, Crocs на масивній платформі та на підборах-штирі, кросівки X-Pander, Triple-S. Але цього разу люксовий лейбл перевершив себе. Колекція під назвою "Паризькі кросівки" — це сильно потерте взуття, яке "призначене для носіння на все життя".

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Оскільки команда Balenciaga — майстри маркетингу, вони придумали для Paris Sneaker розривну рекламну кампанію, в якій показали картинку сильно зношеного, пошарпаного взуття зі слідами бруду. І хоча кеди, які доступні на сайті для попереднього замовлення, мають пристойніший вигляд за рекламні варіанти, у кожної пари добре помітний ефект зношеності.

Як пише Нighsnobiety, нова лімітована колекція кросівок вартістю майже 1,5 тисячі доларів нагадує класичні Converse Chuck Taylor і представлена як у чорному, так і в білому колірних рішеннях. Їх зістарили, додали текстуру й отвори на текстильному верху, а також потертості та сліди зношування на гумовій підошві.

Так що якщо вам ліньки розношувати нове взуття, як пожартували у виданні Нighsnobiety, на Balenciaga доступна обмежена серія зі 100 сильно зношених кросівок.

Але якщо вам не надто подобається, коли ваше взуття має "убитий" вигляд, можна замовити злегка потерті конверси за $495 або мюлі за $395. Вони представлені в червоному, білому та чорному кольорах, а на носку — логотип Balenciaga.

Як писав раніше Фокус, у січні модний дім Balenciaga представив кросівки зі штучних матеріалів на високій тонкій шпильці вартістю $1290.

Також Фокус розповідав, що влітку минулого року користувачі активно обговорювали тандем Balenciaga та Croсs, оскільки модель Еліза Дуглас, "розмножена" до 44 образів, дефілювала по подіуму в кроксах на стійкій восьмисантиметровій шпильці, що нагадує штир.