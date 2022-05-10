Тревога и питание. Психолог объяснила, почему нельзя голодать во время стресса

Эксперты дают несколько рекомендаций относительно баланса правильного питания и психического равновесия

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Нездоровые схемы питания – вестники проблем с психическим здоровьем. Существует научно подтвержденная связь между моделями нездорового питания – "пропуск пищи", "строгие диеты", "быстрая еда" – с проблемами психического здоровья. Об этом пишет тг-канал "Психологическая поддержка".

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Чем грозит пропуск пищи или строгая диета?

В нашей исполненной тревогой жизни пропуски пищи являются слишком распространенным явлением. Или наш ум занят чрезмерным беспокойством и страхом, или у нас нет аппетита или желания есть.

Но пропуск приема пищи вызывает гипогликемию (когда уровень сахара в крови падает ниже нормального уровня), что может привести к распространенным симптомам тревоги, таким как раздражительность, нервозность, головокружение и слабость. Согласно исследованиям, повторная гипогликемия только усиливает тревожность.

Диета может вызвать симптомы, похожие на тревогу, особенно если вы исключите одно из основных питательных веществ (углеводы, жиры или белки).

Рекомендации

Старайтесь есть каждые два часа пять раз в день (1. Завтрак, 2. Здоровый перекус, 3. Обед, 4. Здоровый перекус, 5. Ужин)

Ешьте разнообразные натуральные цельные продукты, богатые сложными углеводами, незаменимыми жирными кислотами, белками, витаминами и минералами.

Злоупотребление фастфудом или продуктами быстрого приготовления

Распространенная пищевая привычка – быстрая пища, которую можно разогреть в микроволновке, сладких продуктах, рафинированных углеводах, холодном мясе, соусах, заправках и продуктах с длинным списком ингредиентов.

Такая пища предпочтительно содержит химические ингредиенты и добавки, и согласно исследованиям эти ингредиенты могут способствовать беспокойству, одновременно снижая настроение и изменять социальное поведение.

Следующие добавки являются виновниками:

Искусственные подсластители, например аспартам

Xарчевые красители, то есть красный №40 и желтый №5

Усилители вкуса, такие как глутамат натрия (MSG)

Красители и искусственные подсластители – это нейротоксины, которые, как было обнаружено, нарушают работу нервной системы, что приводит к повышению уровня тревоги.

Согласно исследованиям, аспартам, искусственный подсластитель, связывают с поведенческими и когнитивными проблемами. Возможные нейрофизиологические симптомы включают проблемы с обучением, головные боли, судороги, мигрень, раздражительное настроение, тревожность, депрессию и бессонницу.

Рекомендации

Замените упакованные продукты быстрого питания натуральными цельными.

Самый простой способ – сделать основную часть ежедневных калорий из овощей и цельных злаков. Эти продукты являются хорошим источником сложных углеводов, которые обеспечивают медленное высвобождение энергии, поддерживают стабильный уровень сахара в крови и помогают контролировать тягу к нездоровой пище.

Нездоровые пищевые привычки

Например,

есть слишком мало или переедать,

недостаточное количество овощей, цельных злаков и других натуральных продуктов,

употребление слишком большого количества обработанной пищи и напитков с высоким содержанием жира, соли или сахара, и

неправильно пережевывайте еду.

Эти плохие пищевые привычки могут повлиять на потребление необходимых питательных веществ – углеводов, белков, незаменимых жирных кислот, витаминов и минералов – которые необходимы для психического здоровья и функционирования нервной системы.

Исследования показали, что дефицит некоторых питательных веществ может повлиять на настроение и уровень тревоги. Таких питательных веществ как витамины группы В, витамин С и Е, магний, селен и омега-3 жирные кислоты не хватает людям с тревожными расстройствами и другими проблемами психического здоровья.

Фото: Getty Images

Рекомендации