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Тревога и питание. Психолог объяснила, почему нельзя голодать во время стресса

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Фото: Getty Images

Эксперты дают несколько рекомендаций относительно баланса правильного питания и психического равновесия

Нездоровые схемы питания – вестники проблем с психическим здоровьем. Существует научно подтвержденная связь между моделями нездорового питания – "пропуск пищи", "строгие диеты", "быстрая еда" – с проблемами психического здоровья. Об этом пишет тг-канал "Психологическая поддержка".

Чем грозит пропуск пищи или строгая диета?

В нашей исполненной тревогой жизни пропуски пищи являются слишком распространенным явлением. Или наш ум занят чрезмерным беспокойством и страхом, или у нас нет аппетита или желания есть.

Но пропуск приема пищи вызывает гипогликемию (когда уровень сахара в крови падает ниже нормального уровня), что может привести к распространенным симптомам тревоги, таким как раздражительность, нервозность, головокружение и слабость. Согласно исследованиям, повторная гипогликемия только усиливает тревожность.

Диета может вызвать симптомы, похожие на тревогу, особенно если вы исключите одно из основных питательных веществ (углеводы, жиры или белки).

Фото: pexels.com

Рекомендации

Старайтесь есть каждые два часа пять раз в день (1. Завтрак, 2. Здоровый перекус, 3. Обед, 4. Здоровый перекус, 5. Ужин)

Ешьте разнообразные натуральные цельные продукты, богатые сложными углеводами, незаменимыми жирными кислотами, белками, витаминами и минералами.

Злоупотребление фастфудом или продуктами быстрого приготовления

Распространенная пищевая привычка – быстрая пища, которую можно разогреть в микроволновке, сладких продуктах, рафинированных углеводах, холодном мясе, соусах, заправках и продуктах с длинным списком ингредиентов.

Такая пища предпочтительно содержит химические ингредиенты и добавки, и согласно исследованиям эти ингредиенты могут способствовать беспокойству, одновременно снижая настроение и изменять социальное поведение.

Следующие добавки являются виновниками:

  • Искусственные подсластители, например аспартам
  • Xарчевые красители, то есть красный №40 и желтый №5
  • Усилители вкуса, такие как глутамат натрия (MSG)

Красители и искусственные подсластители – это нейротоксины, которые, как было обнаружено, нарушают работу нервной системы, что приводит к повышению уровня тревоги.

Согласно исследованиям, аспартам, искусственный подсластитель, связывают с поведенческими и когнитивными проблемами. Возможные нейрофизиологические симптомы включают проблемы с обучением, головные боли, судороги, мигрень, раздражительное настроение, тревожность, депрессию и бессонницу.

Рекомендации

  • Замените упакованные продукты быстрого питания натуральными цельными.
  • Самый простой способ – сделать основную часть ежедневных калорий из овощей и цельных злаков. Эти продукты являются хорошим источником сложных углеводов, которые обеспечивают медленное высвобождение энергии, поддерживают стабильный уровень сахара в крови и помогают контролировать тягу к нездоровой пище.

Нездоровые пищевые привычки

Например,

  • есть слишком мало или переедать,
  • недостаточное количество овощей, цельных злаков и других натуральных продуктов,
  • употребление слишком большого количества обработанной пищи и напитков с высоким содержанием жира, соли или сахара, и
  • неправильно пережевывайте еду.

Эти плохие пищевые привычки могут повлиять на потребление необходимых питательных веществ – углеводов, белков, незаменимых жирных кислот, витаминов и минералов – которые необходимы для психического здоровья и функционирования нервной системы.

Исследования показали, что дефицит некоторых питательных веществ может повлиять на настроение и уровень тревоги. Таких питательных веществ как витамины группы В, витамин С и Е, магний, селен и омега-3 жирные кислоты не хватает людям с тревожными расстройствами и другими проблемами психического здоровья.

Фото: Getty Images

Рекомендации

  • Примите здоровую и сбалансированную диету, богатую овощами и цельными злаками, избегайте обработанных продуктов
  • Ешьте регулярно и в меру
  • Правильно пережевывайте пищу, чтобы оптимизировать потребление питательных веществ.
  • Упражняйте осмысленное питание, не отвлекайтесь на телефон или телевизор.