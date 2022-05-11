Гвинет Пэлтроу рассказала о своих утренних ритуалах

Актриса придерживается интервального голодания и медитирует по утрам.

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Американская 49-летняя актриса Гвинет Пэлтроу выглядит потрясающе. Недавно она рассказала своим поклонникам в Instagram о том, как ухаживает за собой и каких утренних ритуалов придерживается. По словам Пэлтроу, она редко пользуется косметикой, поэтому выстраивает свой распорядок дня так, чтобы максимально естественным путем выглядеть свежей и отдохнувшей. Для этого она соблюдает режим сна, делает физические упражнения, следит за здоровым питанием и выполняет некоторые ритуалы по уходу за кожей.

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"Я встаю, надеваю халат и тапочки, делаю полоскание рта маслом — вы полоскаете рот кокосовым маслом с мятой и травами в течение как минимум пяти минут (лучше 10) — и чищу зубы" — рассказывает Пэлтроу.

Около 7 утра актриса вместе с супругом Брэдом Фэлчаком медитирует 20 минут.

"Мы практикуем ТМ (трансцендентальную медитацию), которой я научился семь или восемь лет назад. Сначала я делала это от случая к случаю, это не было рутиной, пока Брэд тоже не научился, и тогда стало легче интегрироваться в наше утро. Было приятно работать вместе во время пандемии, и мы продолжали в том же духе", — рассказывает актриса.

После медитации, по слова Пэлтроу ее муж готовит себе завтрак, а она пьет кофе. Пэлтроу объясняет, что большинство дней она придерживается интервального голодания, поэтому прекращает есть около 7 часов вечера и первый раз завтракает где-то между 11 и полуднем.

После кофе Гвинет приступает к утреннему уходу за кожей. Сначала актриса умывается с помощью очищающего желе. После протирает лицо тонером. Следующим шагом наносит крем для глаз, затем крем для лица, увлажняющий бальзам для губ и солнцезащитный крем. Все процедуры актриса завершает к 9 утра, чтобы в 9:30 быть на работе.

Как писал ранее Фокус, Гвинет Пэлтроу — одна из голливудских знаменитостей, которой не нравится позировать на красной дорожке во время Met Gala.