Гвінет Пелтроу розповіла про свої ранкові ритуали

Актриса дотримується інтервального голодування та медитує вранці.

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Американська 49-річна актриса Гвінет Пелтроу має приголомшливий вигляд. Нещодавно вона розповіла своїм шанувальникам у Instagram про те, як доглядає за собою та яких ранкових ритуалів дотримується. За словами Пелтроу, вона рідко користується косметикою, тому вибудовує свій розпорядок дня так, щоб максимально природним шляхом мати вигляд свіжості та відпочинку. Для цього вона дотримується режиму сну, робить фізичні вправи, стежить за здоровим харчуванням і виконує деякі ритуали з догляду за шкірою.

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"Я встаю, надягаю халат і капці, роблю полоскання рота олією — ви полоскаєте рот кокосовою олією з м'ятою та травами протягом як мінімум п'яти хвилин (краще 10) — і чищу зуби", — розповідає Пелтроу.

Близько 7 ранку актриса разом із чоловіком Бредом Фелчаком медитує 20 хвилин.

"Ми практикуємо ТМ (трансцендентальну медитацію), якої я навчилася сім чи вісім років тому. Спочатку я робила це час від часу, це не було рутиною, поки Бред теж не навчився, і тоді стало легше інтегруватися в наш ранок. Було приємно працювати разом під час пандемії, і ми продовжували так само", — розповідає акторка.

Після медитації, за словами Пелтроу, її чоловік готує собі сніданок, а вона п'є каву. Пелтроу пояснює, що більшість днів вона дотримується інтервального голодування, тому припиняє їсти близько 7 години вечора та вперше снідає десь між 11 і полуднем.

Після кави Гвінет починає ранковий догляд за шкірою. Спочатку актриса вмивається за допомогою очищувального желе. Після цього протирає обличчя тонером. Наступним кроком наносить крем для очей, потім крем для обличчя, зволожувальний бальзам для губ і сонцезахисний крем. Усі процедури актриса завершує до 9-ї ранку, щоб о 9:30 бути на роботі.

Як писав раніше Фокус, Гвінет Пелтроу — одна з голлівудських знаменитостей, якій не подобається позувати на червоній доріжці під час Met Gala.