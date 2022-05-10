В Gucci заявили, что будут защищать репродуктивные права своих сотрудниц

Пока в США будущее закона пока не определено, модный бренд готовится к любому развитию событий

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Модный дом Gucci объявил о поддержке прав своих американских сотрудниц на аборт в ожидании запрета на прерывание беременности по желанию женщины в США. Об этом сообщает Wmagazine.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В заявлении компании говорится, что "отныне за счет компании будут покрываться расходы на поездки для каждой американской сотрудницы, которая нуждается в медицинских услугах, недоступных в их родном штате".

В модном доме добавили, что в рамках запущенной в 2013 году при поддержке Сальмы Хайек и Бейонсе кампании Chime for Change ("Звон перемен"), направленной на борьбу за гендерное равенство, также будут отстаивать права женщин на аборты.

"При помощи Chime for Change Gucci также продолжит поддерживать партнерские организации, которые обеспечивают доступ к программам репродуктивного здоровья и защищать права человека, особенно в отношении самых уязвимых слоев населения", — заявили представители компании.

В модном доме высказались на фоне протестов в США. Благодаря просочившимся в прессу документам стало известно, что Верховный суд США может отменить в стране конституционное право на аборты.

Речь идет о 98-страничном докладе, написанном судьей Самюэлем Алито после тайного предварительного голосования в Верховном суде. В своем докладе Алито называет глубоко ошибочным имеющее прецедентную силу в стране решение Верховного суда по делу "Роу против Уэйда" от 1973 года.

Сейчас в соответствии с этим историческим решением американские женщины имеют право на аборт до срока, когда плод становится способным самостоятельно выжить вне матки (22-24-й неделе беременности).

Если Верховный суд США отменит повсеместную легализацию абортов при официальном голосовании, то полномочия устанавливать свои порядки в этом отношении появятся у властей отдельных штатов. И с большой вероятностью аборты будут запрещены в 22 штатах, которыми руководят республиканцы.

По стране уже прокатилась волна протестов. А такое же как в Gucci решение приняли в компании Levi Strauss & Co. "Учитывая, что поставлено на карту, бизнес-лидеры должны сделать так, чтобы их голоса были услышаны, и принять меры для защиты здоровья и благополучия наших сотрудников", — заявили в компании.