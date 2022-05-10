У Gucci заявили, що захищатимуть репродуктивні права своїх співробітниць

Поки в США майбутнє закону ще не визначено, модний бренд готується до будь-якого розвитку подій.

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Модний дім Gucci оголосив про підтримку прав своїх американських співробітниць на аборт в очікуванні заборони переривання вагітності за бажанням жінки в США. Про це повідомляє Wmagazine.

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У заяві компанії йдеться, що "відтепер за рахунок компанії покриватимуться витрати на поїздки для кожної американської співробітниці, яка потребує медичних послуг, недоступних у їхньому рідному штаті".

У модному домі додали, що в межах запущеної в 2013 році за підтримки Сальми Хаєк і Бейонсе кампанії Chime for Change ("Дзвін змін"), спрямованої на боротьбу за гендерну рівність, також відстоюватимуть права жінок на аборти.

"За допомогою Chime for Change Gucci також продовжить підтримувати партнерські організації, які забезпечують доступ до програм репродуктивного здоров'я та захищати права людини, особливо щодо найуразливіших верств населення", — заявили представники компанії.

У модному домі висловилися на тлі протестів у США. Завдяки документам, що просочилися в пресу, стало відомо, що Верховний суд США може скасувати в країні конституційне право на аборти.

Ідеться про 98-сторінкову доповідь, написану суддею Самюелем Аліто після таємного попереднього голосування у Верховному суді. У своїй доповіді Аліто називає глибоко помилковим рішення Верховного суду в справі "Роу проти Вейда" від 1973 року, що має прецедентну силу в країні.

Зараз відповідно до цього історичного рішення американські жінки мають право на аборт до терміну, коли плід стає здатним самостійно вижити поза маткою (22-24-ий тиждень вагітності).

Якщо Верховний суд США скасує повсюдну легалізацію абортів під час офіційного голосування, то повноваження встановлювати свої порядки щодо цього з'являться у влади окремих штатів. І з великою ймовірністю аборти будуть заборонені у 22 штатах, якими керують республіканці.

Країною вже прокотилася хвиля протестів. А таке саме, як у Gucci, рішення ухвалили в компанії Levi Strauss & Co. "З огляду на те, що поставлено на карту, бізнес-лідери повинні зробити так, щоб їхні голоси були почуті, і вжити заходів для захисту здоров'я та благополуччя наших співробітників", — заявили в компанії.