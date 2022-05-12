Астролог рассказал, когда в Украине наступит мир

Украине придется столкнуться со множеством испытаний, но через проблемы и страдания она получила шанс переродится в сильное государство, которому уготована роль наставника.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украина продолжает противостоять российской агрессии, и ведический астролог Алакх Ниранжан прогнозирует, что же ожидается дальше, а также каким станет исход этой войны.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, наша страна должна будет перенести крайнюю нужду, напряжение, передел всего мировоззрения и смену позиций. Однако этот передел приведет к получению истинных знаний, а Украина станет наставником для славянских стран и для Европы, потому что последняя нуждается в помощи и исцелении.

"Как только Украина сможет успокоить свою гордыню, она станет великим наставником. Это такое перерождение духа через проблемы. В данный момент эти события воплощаются в реальность", – отметил он.

По 14 июня напряжение будет сохраняться, однако, благодаря некоторым аспектам, означающим поддержку извне, чаша весов постепенно начинает склоняться к Украине. В этот же период, примерно с 11 июня, возможно, даже несколько раньше, боевые действия прекратятся.

С 14 июля до 8 сентября Ниранжан, исходя из соединения планет Юпитер-Венера-Марс, прогнозирует множество причин для беспокойства и их исправления на уровне государственных структур.

Период с 8 сентября 2022 года по 1 февраля 2023 года украинцы столкнутся с новыми испытаниями. Это может быть новая попытка России после мобилизации попробовать покорить Украину.

"Сложно сказать, насколько это будет жесткое нагнетание, насколько глубоко оно войдет в Украину, но будет непросто. Фактически это снова – смена мировоззрения. Сейчас все отдохнут летом, и все начнется опять во второй половине осени", – говорит он.

Однако астролог советует не отчаиваться. Уже с 1 февраля 2023 года до 11 июня 2023 года ожидается соединение Юпитер-Венера-Юпитер, и это означает, что придет победа.

"В мае 2023 года, может, летом, завершится по-настоящему напряженная ситуация", – подчеркнул астролог, добавив, что победой все сложно назвать, поскольку это будет всего лишь первый этап, тяжелый как для Украины, так и для России:

"До 25 мая 2024 года тяжелые времена продолжатся, но уже не в смысле войны и боевых действий, а в смысле восстановления. Колоссальный уровень проблем будет связан с отсутствием инфраструктуры, разрушениями домов, протестными настроениями людей, потерявших все, которые будут возвращаться домой".

25 мая 2024 года приходит Солнце, и в этом соединении в девятом доме оно дает очень хорошую перспективу.

"Солнце – строитель государства. Будет изменено все: конституция, порядок работы государства. Это нужно готовить уже сейчас, чтобы получить благоприятный результат в мае и позже 2024 года. Грядет также смена элит", – сообщил Ниранжан.

Он отметил, что Россия, решившаяся на войну с Украиной, выбрала самый худший из всех возможных вариантов, и со временем ее граждане почувствуют то же, что и наша страна.

Напомним, что ждет Украину в мае 2022 года