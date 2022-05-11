Астролог розповів, чи переможе Україна у війні проти Росії

Україні доведеться зіткнутися з безліччю випробувань, але через проблеми та страждання вона отримала шанс переродитись у сильну державу, якій надано роль наставника.

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Україна продовжує протистояти російській агресії, і ведичний астролог Алакх Ніранжан прогнозує, що ж очікується далі, а також яким стане результат цієї війни.

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За його словами, наша країна має перенести крайню нужду, напругу, переділ усього світогляду та зміну позицій. Однак цей переділ призведе до здобуття справжніх знань, а Україна стане наставником для слов'янських країн і для Європи, бо остання потребує допомоги та зцілення.

"Щойно Україна зможе заспокоїти свою гординю, вона стане великим наставником. Це таке переродження духу через проблеми. Наразі ці події втілюються в реальність", — зазначив він.

По 14 червня напруга зберігатиметься, однак завдяки деяким аспектам, що означають підтримку ззовні, чаша терезів поступово починає схилятися до України. У цей же період, приблизно з 11 червня, можливо, навіть дещо раніше, бойові дії припиняться.

Із 14 липня до 8 вересня Ніранжан, виходячи зі з'єднання планет Юпітер-Венера-Марс, прогнозує безліч причин для занепокоєння та їх виправлення на рівні державних структур.

У період із 8 вересня 2022 року до 1 лютого 2023 року українці зіткнуться з новими випробуваннями. Це може бути нова спроба Росії після мобілізації спробувати підкорити Україну.

"Складно сказати, наскільки це буде жорстке нагнітання, наскільки глибоко воно увійде в Україну, але буде непросто. Фактично це знову зміна світогляду. Зараз усі відпочивають улітку, і все почнеться знову в другій половині осені", — каже він.

Проте астролог радить не зневірятися. Вже з 1 лютого 2023 до 11 червня 2023 очікується з'єднання Юпітер-Венера-Юпітер, і це означає, що прийде перемога.

"У травні 2023 року, може, влітку, завершиться по-справжньому напружена ситуація", — підкреслив астролог, додавши, що перемогою все складно назвати, оскільки це буде лише перший етап, важкий як для України, так і для Росії:

"До 25 травня 2024 року важкі часи продовжаться, але вже не в сенсі війни та бойових дій, а в сенсі відновлення. Колосальний рівень проблем буде пов'язаний із відсутністю інфраструктури, руйнуваннями будинків, протестними настроями людей, які втратили все та повертатимуться додому".

25 травня 2024 року приходить Сонце, і в цьому поєднанні в дев'ятому домі воно дає дуже гарну перспективу.

"Сонце — будівник держави. Буде змінено все: конституція, порядок роботи держави. Це потрібно готувати вже зараз, щоб отримати сприятливий результат у травні та пізніше 2024 року. Буде також зміна еліт", — повідомив Ніранжан.

Він зазначив, що Росія, яка зважилася на війну з Україною, обрала найгірший із усіх можливих варіантів, і згодом її громадяни відчують те саме, що й наша країна.

Нагадаємо, що чекає на Україну в травні 2022 року