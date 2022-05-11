Вся в белом и на шпильках: Брижит Макрон произвела фурор новым появлением на публике

Первая леди Франции традиционно нарядилась в вещи от своего любимого бренда Louis Vuitton.

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Несмотря на то, что с дня инаугурации президента Франции Эмманюэля Макрона прошло уже три дня, в Сети до сих пор активно обсуждают эффект, который произвела на торжественном мероприятии 8 мая в Елисейском дворце первая леди страны, 69-летняя Брижит Макрон.

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Женщина, которая давно стала в стране иконой стиля, появилась перед публикой в белоснежном приталенном платье длиной чуть выше колена и такого же цвета жакете, на котором особенно выделялись декоративные пуговицы. Все – от ее любимого бренда Louis Vuitton. Ансамбль она дополнила белыми туфлями с серебристым мыском на высокой шпильке.

Нарочито небрежная прическа в виде собранных сзади волос и челки идеально дополняли образ жены президента. Макияжем она традиционно подчеркнула глаза.

Пользователи остались в восторге от наряда первой леди, поспешив написать немало комплиментов в Instagram.

"Какая классная миссис Макрон с элегантностью, которую я люблю", "Французская элегантность", "Очень горжусь элегантностью и рассудительностью нашей первой леди", "Класс, хороший вкус у миссис Макрон", "В голове одни и те же слова… класс, элегантность, великолепная первая леди… умница", – пишут в соцсетях.

Напомним, на митинге по случаю победы Макрона на президентских выборах появилась дочь Брижит Макрон от первого брака Тифен Озьер.