Младшая дочь Брижит Макрон в мини-платье пришла на митинг по случаю победы отчима (фото)

Младшая дочь Брижит Макрон от первого брака пришла на Марсово поле, где состоялся митинг, вместе с сестрой Лоуренс.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

38-летняя Тифен Озьер и ее 45-летняя старшая сестра Лоуренс, дочери Брижит Макрон от первого брака, пришли на митинг по случаю празднования победы на президентских выборах во Франции их отчима. Мероприятие прошло на Марсовом поле в Париже.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Она привлекала внимание своим нарядом. Озьер была в мини-платье бело-черно-коричневого цвета, а образ дополнили черные ботильоны и такого же цвета сумочка. Ее сестра надела черное пальто, разбавив строгий образ зеленым шарфом.

[ + – ] Тифен Озьер на Марсовом поле Фото: Getty Images

Тифен, проживающая в потовом городе Кале, редко появляется на публике. О ней впервые громко заговорили после того, как в 2018 году юрист и активистка, младшая из детей мадам Макрон, попала в заголовки газет из-за своей позиции на брак ее матери с мужчиной, который младше ее на 24 года.

"Они были совершенно поразительны, между ними было совершенно очевидно и очень сложно. Если мне и нужно передать видение любви, то это Эммануэль и мама. Когда они вместе, кажется, что мира не существует", – вспоминала она в в документальном фильме "Брижит Макрон: французский роман".

В 2020 году Тифен, которая является активисткой партии Макрона, намекнула о планах на политическую карьеру. В интервью Paris Match она рассказала, что часто встречается с министрами правительства, представляет им свои последние проекты, а иногда даже дает собственные советы по вопросам политики. Например, она ездила в Париж, чтобы обсудить правовую политику с Эриком Дюпон-Моретти, министром юстиции.

Фото: Getty Images

"Мы говорили, среди прочего, о сопровождении жертв, тюремной реформе и реинтеграции", – подчеркнула она.

Активистка занималась местными проблемами, в том числе борьбой с насилием в семье, выступала против закрытия школ и участвовала в других проектах.

Брижит, которая была замужем за Андре-Луи Озьером в течение 32 лет с 1974 по 2006 год, родила ему троих детей. Эммануэль Макрон на год моложе Лоуренс и на восемь лет старше Тифен, и, как сообщается, у него всегда были теплые отношения с детьми его жены. Общих детей у Эммануэля и Брижит нет.

[ + – ] Тифен с матерью Фото: Getty Images

Макрон набрал 58,5% голосов, в то время как его конкурентка Мари Ле Пен – 41,5%, и снова займет пост главы государства.

Напомним, ранее Брижит Макрон столкнулась с подозрениями в том. что она – трансгендерный человек. Первая леди Франции не стерпела клевету и подала в суд.