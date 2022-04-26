Молодша донька Бріжит Макрон у мінісукні прийшла на мітинг з нагоди перемоги вітчима (фото)

Молодша дочка Бріжит Макрон від першого шлюбу прийшла на Марсове поле, де відбувся мітинг, разом із сестрою Лоуренс.

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38-річна Тіфен Озьєр і її 45-річна старша сестра Лоуренс, дочки Бріжит Макрон від першого шлюбу, прийшли на мітинг з нагоди святкування перемоги на президентських виборах у Франції їхнього вітчима. Захід відбувся на Марсовому полі в Парижі.

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Вона привертала увагу своїм вбранням. Озьєр була в мінісукні біло-чорно-коричневого кольору, а образ доповнили чорні ботильйони й такого ж кольору сумочка. Її сестра одягла чорне пальто, розбавивши суворий образ зеленим шарфом.

[ + – ] Тіфен Озьєр на Марсовому полі Фото: Getty Images

Тіфен, яка живе в потовому місті Кале, рідко з'являється на публіці. Про неї вперше голосно заговорили після того, як у 2018 році юристка й активістка, молодша з дітей мадам Макрон, потрапила в заголовки газет через свою позицію щодо шлюбу її матері з чоловіком, молодшим за неї на 24 роки.

"Вони були вражаючі, між ними було цілком очевидно й дуже складно. Якщо мені й потрібно передати бачення кохання, то це Емманюель і мама. Коли вони разом, здається, що світу не існує", — згадувала вона в документальному фільмі "Бріжит Макрон: французький роман".

2020 року Тіфен, яка є активісткою партії Макрона, натякнула на плани на політичну кар'єру. В інтерв'ю Paris Match вона розповіла, що часто зустрічається з міністрами уряду, представляє їм свої останні проєкти, інколи ж навіть дає власні поради з питань політики. Наприклад, вона їздила до Парижа, щоб обговорити правову політику з Еріком Дюпон-Моретті, міністром юстиції.

Фото: Getty Images

"Ми говорили, серед іншого, про супровід жертв, тюремну реформу та реінтеграцію", — наголосила вона.

Активістка займалася місцевими проблемами, у тому числі боротьбою з насильством у сім'ї, виступала проти закриття шкіл і брала участь у інших проєктах.

Бріжит, яка була одружена з Андре-Луї Озьєром протягом 32 років із 1974 по 2006 рік, народила йому трьох дітей. Емманюель Макрон на рік молодший за Лоуренс і на вісім років старший за Тіфен, і, як повідомляється, у нього завжди були теплі стосунки з дітьми його дружини. Спільних дітей у Емманюеля та Бріжит немає.

[ + – ] Тіфен із матір'ю Фото: Getty Images

Макрон набрав 58,5% голосів, тоді як його конкурентка Марі Ле Пен — 41,5%, і знову обійме посаду глави держави.

Нагадаємо, раніше Бріжит Макрон зіткнулася з підозрами в тому. що вона — трансгендерна людина. Перша леді Франції не стерпіла наклепів і подала в суд.