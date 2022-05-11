Уся в білому та на шпильках: Бріжит Макрон викликала фурор новою появою на публіці

Перша леді Франції традиційно вбралася в речі від свого улюбленого бренду Louis Vuitton.

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Незважаючи на те, що з дня інавгурації президента Франції Емманюеля Макрона минуло вже три дні, в мережі досі активно обговорюють ефект, який на урочистому заході 8 травня в Єлисейському палаці справила перша леді країни, 69-річна Бріжит Макрон.

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Жінка, яка давно стала в країні іконою стилю, з'явилася перед публікою в білій приталеній сукні довжиною трохи вище від коліна й такого ж кольору жакеті, на якому особливо виділялися декоративні ґудзики. Усе — від її улюбленого бренду Louis Vuitton. Ансамбль вона доповнила білими туфлями зі сріблястим миском на високій шпильці.

Навмисне недбала зачіска у вигляді зібраного ззаду волосся та чубчика ідеально доповнювали образ дружини президента. У макіяжі вона традиційно зробила акцент на очах.

Користувачі залишилися в захваті від вбрання першої леді, поспішивши написати чимало компліментів у Instagram.

"Яка класна місіс Макрон із елегантністю, яку я люблю", "Французька елегантність", "Дуже пишаюся елегантністю та розважливістю нашої першої леді", "Клас, гарний смак у місіс Макрон", "У голові одні й ті самі слова… клас, елегантність, чудова перша леді… розумниця", — пишуть у соцмережах.

Нагадаємо, на мітингу з нагоди перемоги Макрона на президентських виборах з'явилася донька Бріжит Макрон від першого шлюбу Тіфен Озьєр.