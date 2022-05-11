В России потратили $1,5 млн на организацию концертов в поддержку войны в Украине

В марафоне "Za Россию" участвовали известные артисты, среди которых Николай Басков, Олег Газманов, группа "Uma2rman".

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Пока в Украине продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия, гибнут военные и гражданские, бомбят мирные города, РФ живет в параллельной реальности и вкладывает колоссальные деньги в пропаганду и поддержку "военной операции".

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По информации BBC, в апреле и мае российские власти потратили на марафон под названием "Za Россию" почти 100 млн рублей (44 млн грн). Это самый дорогой государственный контракт, который когда-либо заключала РФ на оплату концертной программы, пишут в издании. За эту суму власти устроили патриотические концерты в более чем тридцати городах, на которых выступали известные артисты. Дороже всего бюджету РФ обошлись гастроли группы "СерьГа", солистом которой является рок-музыкант Сергей Галанин. Артист утверждал, что страна должна помогать только "патриотически настроенным деятелям культуры".

Как пишут в издании, всего в марафоне в поддержку войны участвовали 34 исполнителя — группы или сольные артисты. У каждого была своя заранее согласованная программа и цена. Названия у концертов были соответствующие — "Своих не бросаем", "Победа за нами", "За тебя, Родина-Мать". А также более абстрактные и оптимистичные названия: "Все получится!", "Все будет хорошо!". В марафоне использовали два хештега: #Zaмирбезнацизма и #Мывместе.

Среди участников мероприятий называют Николая Баскова, Викторию Дайнеко, группу "Uma2rman", Олега Газманова, Дениса Майданова, Дмитрия Харатьяна, группу "7Б", "Пилот", группу "Послезавтра", которая прославилась после концерта в "Лужниках" 18 марта, исполнив песню "Своих не бросаем". В хите есть такие слова: "За то, чтобы люди не знали войны", "Мы, русские люди, своих не бросаем, "Спасаем Донецк, спасаем Луганск", "Помолимся вместе за наших ребят, что великую Русь чистят от грязи". Концерты группы обошлись властям в 2,1 млн рублей (около 900 тыс грн).

Больше всего денег власти потратили на группу "Uma2rman". Их концерт в Барнауле в поддержку войны в Украине обошелся в более чем четыре млн рублей (1, 7 млн грн).

Кроме музыкантов на концертах выступали поэты. На них выделили от 84 тысяч до 2,3 млн рублей (от 37 до 900 тыс грн). Больше других заработала поэтесса Анна Ревякина из Донецка. Одно ее выступление с программой "Донбасс" обошлось бюджету в 332,4 тыс. рублей (146 тыс. грн).

Как писал ранее Фокус, рок-группа "Би-2" отменила выступление в Омске из-за банера в поддержку Путина с надписью "Zа президента!".