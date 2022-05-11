У Росії витратили $1,5 млн на організацію концертів на підтримку війни в Україні

У марафоні Za Росію брали участь відомі артисти, серед яких Микола Басков, Олег Газманов, гурт "Uma2rman".

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За інформацією BBC, у квітні та травні російська влада витратила на марафон під назвою "Za Росію" майже 100 млн рублів (44 млн грн). Це найдорожчий державний контракт, який будь-коли укладала РФ на оплату концертної програми, пишуть у виданні. За цю суму влада влаштувала патріотичні концерти в понад тридцяти містах, на яких виступали відомі артисти. Найдорожче бюджету РФ обійшлися гастролі гурту "СерьГа", солістом якої є рок-музикант Сергій Галанін. Артист стверджував, що країна має допомагати лише "патріотично налаштованим діячам культури".

Як пишуть у виданні, загалом у марафоні на підтримку війни брали участь 34 виконавці — групи чи сольні артисти. В кожного була своя заздалегідь узгоджена програма та ціна. Назви в концертів були відповідні — "Своїх не кидаємо", "Перемога за нами", "За тебе, Батьківщина-Мати". А також абстрактніші та оптимістичніші назви: "Все вийде!", "Все буде добре!" У марафоні використовували два хештеги: #Zaмирбезнацизму і #Мывместе.

Серед учасників заходів називають Миколу Баскова, Вікторію Дайнеко, гурт "Uma2rman", Олега Газманова, Дениса Майданова, Дмитра Харатьяна, гурт "7Б", "Пілот", гурт "Послезавтра", який прославився після концерту в "Лужниках" 18 березня, виконавши пісню "Своїх не кидаємо". У хіті є такі слова: "За те, щоб люди не знали війни", "Ми, російські люди, своїх не кидаємо, "Рятуємо Донецьк, рятуємо Луганськ", "Помолимося разом за наших хлопців, що велику Русь чистять від бруду". Концерти групи коштували владі 2,1 млн рублів (близько 900 тис. грн).

Найбільше грошей влада витратила на групу "Uma2rman". Їхній концерт у Барнаулі на підтримку війни в Україні коштував понад чотири млн рублів (1,7 млн грн).

Окрім музикантів, на концертах виступали поети. На них виділили від 84 тисяч до 2,3 млн рублів (від 37 до 900 тис. грн). Найбільше заробила поетеса Анна Ревякіна з Донецька. Один її виступ із програмою "Донбас" обійшовся бюджету в 332,4 тис. рублів (146 тис. грн).

Як писав раніше Фокус, рок-гурт "Бі-2" скасував виступ в Омську через банер на підтримку Путіна з написом "Zа президента!".