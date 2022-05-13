Пэрис Хилтон рассказала, что пережила сексуальное насилие в детстве

Звезда проходила курс лечения в специализированном центре для трудных подростков.

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Светская львица Пэрис Хилтон призналась, что в подростковом возрасте подверглась сексуальному насилию. Об этом пишет Marca.

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40-летняя знаменитость написала статью для USA Today, в которой отметила, что испытала сексуальное насилие, когда ей было 16 лет. В то время Пэрис находилась в специализированном центре для лечения трудных подростков Provo Canyon School, в который певица попала из-за "дефицита внимания".

Во время прохождения терапии в заведении персонал использовал метод "жестокой любви".

"В первый день мне приказали снять всю одежду, присесть и покашлять", — призналась Пэрис, добавив, что за этим процессом наблюдали мужчины, работавшие в центре.

[ + – ] Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом

В частности, в этом заведении девочка-подросток была вынуждена проходить постоянные гинекологические проверки посреди ночи. Если она выступала против этого, звезде угрожали закрыть ее в отдаленной комнате, где не было ничего, кроме канализации и рулона туалетной бумаги.

"Если мы пытались протестовать или сомневаться в чем-то, они говорили, что это был ужасный сон, — рассказала светская львица. — Этот опыт, а также физическое, эмоциональное и сексуальное насилие, которое я испытала тогда, привели к многолетней бессоннице и сложному посттравматическому стрессовому расстройству, с которым я боролась годами".

Напомним, осенью 2021 40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж. После роскошной многодневной церемонии влюбленные отправились в наполненное свадебное путешествие. В Сети поклонники Пэрис заподозрили, что она может быть беременна.