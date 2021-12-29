"Выглядит беременной". Пользователи Сети подозревают, что Пэрис Хилтон в положении
После шума вокруг роскошной свадьбы фанаты светской львицы начали рассуждать о ее предполагаемом "новом положении".
40-летнюю киноактрису, певицу и модель Пэрис Хилтон пользователи Сети заподозрили в беременности. Звезда со своим мужем, 40-летним венчурным бизнесменом-миллионером Картером Реумом продолжает пребывать в медовом месяце.
После тропиков и Тихого океана новоиспеченные супруги сменили локации на рождественский Лондон. Во время прогулок по городу светская львица демонстрировала черное шифоновое платье, босоножки Valentino и красное твидовое платье.
Подписчики Пэрис под ее постами начали задаваться вопросами о новом статусе женщины. "Выглядит беременной", — пишут пользователи Сети. Однако официального подтверждения или опровержения этой информации на данный момент нет.
Ранее Фокус сообщал о роскошной церемонии свадьбы Пэрис Хилтон и Картера Реума в начале ноября 2021 в частном имении покойного деда невесты в Бель-Эйр. Пэрис и Картер начали встречаться в ноябре 2019 года, а уже в феврале 2020-го обручились. Это первый брак 40-летней светской львицы.
Напомним, сразу после громкой свадьбы СМИ обнародовали информацию о том, что у мужа Пэрис Хилтон Картера Реума есть внебрачная 9-летняя дочь, с которой он виделся всего один раз.