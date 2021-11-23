Тропики и Тихий океан: как проводит медовый месяц Пэрис Хилтон

Длинная вечеринка по случаю свадьбы наследницы отельной империи плавно перешла в кругосветное путешествие

40-летняя светская львица Пэрис Хилтон празднует медовый месяц со своим мужем Картером Реумом. Супруги отправились на остров Бора-Бора в южной части Тихого океана, что стало известно из Instagram американской фотомодели, которая недавно, 11 ноября 2021 года, впервые вышла замуж. Фото Пэрис публикует в своем Instagram.

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[ + – ] Свадьба Пэрис Хилтон и Картера Реума

О церемонии бракосочетания Пэрис и Картера, венчурного предпринимателя, гудели все мировые СМИ. Смена 10-ти дизайнерских платьев, автомат с шампанским, многочасовая вечеринка и много роскоши. Церемония прошла в частном имении Бель-Эйр, ранее принадлежавшем покойному дедушке Пэрис. Молодожены начали встречаться еще в ноябре 2019 года.

В настоящее время бизнес-вумен продолжает публиковать фото с церемонии бракосочетания и делится закулисьем своего медового месяца. На снимках Пэрис Хилтон и Картер Реум позируют на фоне Тихого океана и тропиков.

[ + – ] Пэрис Хилтон на медовом месяце с мужем

"Первая остановка в нашем всемирном туре для молодоженов… Бора-Бора. Купаемся в южной части Тихого океана с моей любовью", — подписала свой пост в Instagram Пэрис.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что у мужа Пэрис Хилтон Картера Реума есть внебрачная 9-летняя дочь, с которой он виделся только раз.

Также мы сообщали, что Пэрис Хилтон продолжает праздновать и делиться новыми снимками с вечера в честь свадьбы.