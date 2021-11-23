Тропіки та Тихий океан: як проводить медовий місяць Періс Гілтон

Кількаденна вечірка на честь весілля переросла у всесвітній тур молодят

40-річна світська левиця Періс Гілтон наразі святкує медовий місяць зі своїм чоловіком Картером Реумом. Подружжя відправилося на острів Бора-Бора в південній частині Тихого океану, що стало відомо з Instagram американської фотомоделі, котра нещодавно, 11 листопада 2021 року, вперше вийшла заміж.

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[ + – ] Весілля Періс Гілтон та Картера Реума

Про церемонію одруження Періс та Картера, венчурного капіталіста, гуділи всі світові ЗМІ. Зміна 10-ти дизайнерських суконь, автомат з шампанським, кількаденна вечірка та багато розкоші. Церемонія пройшла в приватному маєтку Бель-Ейр, що раніше належав покійному дідусю Періс. Молодята почали зустрічатися ще в листопаді 2019 року.

Наразі бізнес-вумен продовжує публікувати фото з церемонії одруження та ділиться залаштунками свого медового місяця. На знімках Періс Гілтон та Картер Реум позують на фоні Тихого океану та тропіків.

[ + – ] Періс Гілтон на медовому місяці з чоловіком

"Перша зупинка в нашому всесвітньому турі для молодят… Бора-Бора. Купаємося в південній частині Тихого океану з моєю любов’ю", — підписала свій пост в Instagram Періс.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в чоловіка Періс Гілтон Картера Реума є позашлюбна 9-річна донька, з якою він бачився лише раз.

Також ми повідомляли, що Періс Гілтон продовжує святкувати та ділитися новими знімками з кількаденної вечірки на честь весілля.