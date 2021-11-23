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Тропіки та Тихий океан: як проводить медовий місяць Періс Гілтон

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Періс Гілтон і Картер Реум
Фото: https://www.instagram.com/p/CWUJcFZvLBE/ | Періс Гілтон і Картер Реум у день весілля

Кількаденна вечірка на честь весілля переросла у всесвітній тур молодят

40-річна світська левиця Періс Гілтон наразі святкує медовий місяць зі своїм чоловіком Картером Реумом. Подружжя відправилося на острів Бора-Бора в південній частині Тихого океану, що стало відомо з Instagram американської фотомоделі, котра нещодавно, 11 листопада 2021 року, вперше вийшла заміж.

Весілля Періс Гілтон та Картера Реума

Про церемонію одруження Періс та Картера, венчурного капіталіста, гуділи всі світові ЗМІ. Зміна 10-ти дизайнерських суконь, автомат з шампанським, кількаденна вечірка та багато розкоші. Церемонія пройшла в приватному маєтку Бель-Ейр, що раніше належав покійному дідусю Періс. Молодята почали зустрічатися ще в листопаді 2019 року.

Наразі бізнес-вумен продовжує публікувати фото з церемонії одруження та ділиться залаштунками свого медового місяця. На знімках Періс Гілтон та Картер Реум позують на фоні Тихого океану та тропіків.

Періс Гілтон на медовому місяці з чоловіком

"Перша зупинка в нашому всесвітньому турі для молодят… Бора-Бора. Купаємося в південній частині Тихого океану з моєю любов’ю", — підписала свій пост в Instagram Періс.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в чоловіка Періс Гілтон Картера Реума є позашлюбна 9-річна донька, з якою він бачився лише раз.

Також ми повідомляли, що Періс Гілтон продовжує святкувати та ділитися новими знімками з кількаденної вечірки на честь весілля.