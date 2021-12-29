Користувачі мережі підозрюють, що Періс Гілтон вагітна

Після шуму про розкішне весілля фанати світської левиці почали міркувати про її новий статус.

40-річну кіноакторку, співачку та модель Періс Гілтон користувачі мережі запідозрили у вагітності. Оскільки вона зі своїм чоловіком, 40-річним венчурним капіталістом-мільйонером Картером Реумом продовжують святкувати медовий місяць.

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Після тропіків та Тихого океану новоспечене подружжя змінило локації на різдвяний Лондон. Під час прогулянок містом світська левиця демонструвала чорну шифонову сукню, босоніжки Valentino та червону твідову сукню.

[ + – ] Періс Гілтон у Лондоні.

Підписники Періс під її постами почали задаватися питаннями про новий статус жінки. "Виглядає вагітною", — пишуть користувачі мережі. Проте офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації наразі немає.

[ + – ] Кількаденне весілля Періс Гілтон та Картера Реума

Раніше Фокус повідомляв про розкішну церемонію весілля Періс Гілтон та Картера Реума на початку листопада 2021 року в приватному маєтку покійного діда нареченої в Бель-Ейр. Періс і Картер почали зустрічатися в листопаді 2019 року, а вже в лютому 2020-го побралися. Це перший шлюб 40-річної світської левиці.

Нагадаємо, одразу після гучного весілля ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що в чоловіка Періс Гілтон Картера Реума є позашлюбна 9-річна донька, з якою він бачився всього один раз.