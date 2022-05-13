Періс Гілтон розповіла, що пережила сексуальне насильство в дитинстві

Зірка проходила курс лікування у спеціалізованому центрі для важких підлітків.

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Світська левиця Періс Гілтон зізналася, що в підлітковому віці зазнала сексуального насильства. Про це пише Marca.

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40-річна знаменитість написала статтю для USA Today, у якій зазначила, що зазнала сексуального насильства, коли їй було 16 років. У той час Періс перебувала у спеціалізованому центрі для лікування важких підлітків Provo Canyon School, у який співачка потрапила через "дефіцит уваги".

Під час проходження терапії у закладі персонал використав метод "жорстокої любові".

"У перший день мені наказали зняти весь одяг, присісти та покашляти", — зізналася Періс, додавши, що за цим процесом споглядали чоловіки, котрі працювали у центрі.

[ + – ] Періс Гілтон з чоловіком Картером Реумом

Зокрема у цьому закладі дівчинка-підліток була змушена проходити постійні гінекологічні перевірки посеред ночі. Якщо вона виступала проти цього — дівчині погрожували закрити її у віддаленій кімнаті, де не було нічого, окрім каналізації та рулону туалетного паперу.

"Якщо ми намагалися протестувати чи сумніватися у чомусь, вони казали, що це був жахливий сон, — розповіла світська левиця. — Цей досвід, а також фізичне, емоційне та сексуальне насильство, якого я зазнала тоді, призвели до багаторічного безсоння та складного посттравматичного стресового розладу, з яким я боролася роками".

Нагадаємо, восени 2021 року 40-річна Періс Гілтон вперше вийшла заміж. Після розкішної кількаденної церемонії закохані відправилися в наповнену весільну подорож. У мережі прихильники Періс запідозрили, що вона може бути вагітна.