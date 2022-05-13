Креативный директор Schiaparelli создал невероятное свадебное платье для сестры (видео)

Лиз Фокс Роузберри рассказала, что на платье брат оставил памятное послание.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Сестра креативного директора модного дома Schiaparelli Дэниела Роузберри, Лиз Фокс Роузберри вышла замуж в платье, которое для нее создал брат, о чем рассказала на страницах в соцсети и опубликовала видео.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В ролике, опубликованном в TikTok незадолго до свадьбы, Роузберри отметила:

"Если вас хоть немного беспокоит тренд, это бред. Я не понимаю, как еще это сказать, я не богатая, я не известная, личность, и это круто! У меня с этим все хорошо". При этом она добавила, что ее старший брат "так уж случилось – Дэниел Роузберри, главный дизайнер Schiaparelli. Позвольте мне сказать это еще раз. Я, обычная женщина, женщина из Остина, штат Техас, вероятно, буду в сшитом на заказ платье Schiaparelli от кутюр, которое мой брат Дэниел сшил для меня! Это безумие, что я буду носить такой наряд".

Платье без бретелек инкрустировано на груди и по бокам бронзовыми и белыми бусинами. Оно имеет пышную многослойную юбку, нижний ярус которой невеста потом сняла, превратив платье в отличный вариант коктейльного наряда. Сзади на нем расположена застежка в виде корсетной шнуровки. Ансамбль дополняли золотые маскарадные очки, инкрустированные нитями жемчуга.

Платье украшено традиционными для модного бренда украшениями золотого цвета, а на ногах у невесты – белые туфли с носком в виде человеческих ступней.

Чтобы сделать наряд еще более особенным, Дэниел вышил на нем на бирке с названием модного дома слово "Зибо". Это детское прозвище Лиз Фокс.

Дэниел Роузберри возглавил модный дом в 2019 году. Уже в 2021-м он стал очень упоминаемым в прессе благодаря тому, что в его нарядах на красные дорожки, концерты и прочие мероприятия выходили самые известные представительница мирового шоу-бизнеса. Например, Леди Гага исполняла гимн США в платье Schiaparelli с пышной красной юбкой на инаугурации президента Джо Байдена.