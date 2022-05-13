Креативний директор Schiaparelli створив неймовірну весільну сукню для сестри (відео)

Ліз Фокс Роузберрі розповіла, що на платті брат залишив пам'ятне послання.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Сестра креативного директора модного будинку Schiaparelli Деніела Роузберрі, Ліз Фокс Роузберрі вийшла заміж у сукні, яку для неї створив брат, про що розповіла на сторінках у соцмережі та опублікувала відео.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

У ролику, опублікованому в TikTok незадовго до весілля, Роузберрі зазначила:

"Якщо вас хоч трохи турбує тренд, це абсурд. Я не розумію, як ще це сказати, я не багата, я не відома, особистість, і це круто! В мене з цим все добре". Водночас вона додала, що її старший брат "так вже трапилося — Деніел Роузберрі, головний дизайнер Schiaparelli. Дозвольте мені сказати це ще раз. Я, звичайна жінка, жінка з Остіну, штат Техас, імовірно, буду у зшитому на замовлення платті Schiaparelli від кутюр, яке мій брат Деніел пошив для мене! Це божевілля, що я носитиму таке вбрання".

Сукня без бретелей інкрустована на грудях та з боків бронзовими та білими намистинами. Вона має пишну багатошарову спідницю, нижній ярус якої наречена потім зняла, перетворивши сукню на чудовий варіант коктейльного вбрання. Ззаду на ньому розташована застібка у вигляді корсетного шнурування. Ансамбль доповнювали золоті маскарадні окуляри, інкрустовані перлинними нитками.

Сукня прикрашена традиційними для модного бренду прикрасами золотого кольору, а на ногах у нареченої — білі туфлі з носком у вигляді людських ступнів.

Щоб зробити вбрання ще особливішим, Деніел вишив на ньому на бирці під назвою модного будинку слово "Зібо". Це дитяче прізвисько Ліз Фокс.

Деніел Роузберрі очолив модний будинок у 2019 році. Вже у 2021-му він став дуже згадуваним у пресі завдяки тому, що в його вбраннях на червоні доріжки, концерти та інші заходи виходили найвідоміші представниці світового шоубізнесу. Наприклад, Леді Гага виконувала гімн США у сукні Schiaparelli з пишною червоною спідницею на інавгурації президента Джо Байдена.