Андрей Данилко прокомментировал шансы Украины на победу в "Евровидении"

Музыкант считает выбор песни от Украины очень удачным.

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Украинский артист Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) прокомментировал выступление Kalush Orchestra на "Евровидении-2022" в Турине. Об этом пишет УНИАН.

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По словам постоянного члена жюри Нацотбора, выбор песни от Украины достаточно удачен.

"Как это не ужасно — это война: весь мир следит и прикован к стране. Колорит. Все совпало. Эта шапочка его. И что это песня о маме", — отметил Андрей Данилко.

[ + – ] Украину на "Евровидении-2022" представляет Kalush Orchestra Фото: Getty Images

У песни "Стефания", по мнению украинского артиста, есть все шансы на победу. Однако организаторы вокальных соревнований могут показать миру, что не зависят от политики и не отдать победу Kalush Orchestra. Тем не менее, украинская группа уже вошла в историю.

"У меня есть вопрос к номеру, как это все выглядит… поскольку конкурс политический, никто этого уже не скрывает давно, то все в Европе, я думаю, проголосуют за Украину", — отметил артист.

[ + – ] Андрей Данилко занял второе место на "Евровидении-2007"

Относительно припева "Стефании" Данилко высказался отдельно: "Он как музыкальное сопровождение военного времени 2022. У них очень большие шансы на победу".

Отметим, что в 2007 году Андрей Данилко в образе Верки Сердючки занял второе место на международном песенном конкурсе.

Напомним, Kalush Orchestra прошли в финал "Евровидения-2022", который состоится в субботу, 14 мая.

Также Фокус писал о фаворитах финала "Евровидения-2022", по подсчетам букмекеров. На первое место уверенно выходит украинская группа с рекордными 59%.