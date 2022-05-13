Андрій Данилко прокоментував шанси України на перемогу в "Євробаченні"

Музикант вважає вибір пісні від України дуже вдалим.

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Український артист Андрій Данилко (більш відомий як Вєрка Сердючка) прокоментував виступ Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022" у Турині. Про це пише УНІАН.

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За словами постійного члена журі Нацвідбору, вибір пісні від України є доволі вдалим.

"Як це не жахливо — це війна: весь світ стежить і прикутий до країни. Колорит. Все збіглося. Ця шапочка його. І що це пісня про маму", — зазначив Андрій Данилко.

[ + – ] Україну на "Євробаченні-2022" представляє Kalush Orchestra Фото: Getty Images

Пісня "Стефанія", на думку українського артиста, має всі шанси на перемогу. Проте організатори вокальних змагань можуть показати світу, що не залежать від політики та не віддати перемогу Kalush Orchestra. Тим не менш, український гурт уже увійшов в історію.

"У мене є питання до номера, як це все виглядає… оскільки конкурс політичний, ніхто цього вже не приховує давно, то всі в Європі, я так гадаю, проголосують за Україну", — зазначив артист.

[ + – ] Андрій Данилко посів друге місце на "Євробаченні-2007"

Щодо приспіву "Стефанії" Данилко висловився окремо: "Він як музичний супровід воєнного часу 2022 року. У них дуже великі шанси на перемогу".

Зазначимо, що в 2007 році Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки посів друге місце на міжнародному пісенному конкурсі.

Нагадаємо, Kalush Orchestra пройшли до фіналу "Євробачення-2022", що відбудеться в суботу, 14 травня.

Також Фокус писав про фаворитів фіналу "Євробачення", за підрахунками букмекерів. На перше місце впевнено виходить український гурт із рекордними 59%.