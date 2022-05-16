Группа Maneskin исполнила хит Элвиса Пресли для байопика База Лурманна

А также прошлогодние победители "Евровидения" появились в Турине во время финала и исполнили свой новый хит

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Итальянская рок-группа Maneskin выступила на финале "Евровидения", который, благодаря их прошлогодней победе, в 2022 году проходил в итальянском Турине и рассказали о сотрудничестве со знаменитым режиссером Базом Лурманном. Об этом пишет Variety.

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Рокеры записали трек If I Can Dream для нового биографического фильма Лурманна, который тот снял про "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли.

[ + – ] Выступление Maneskin на "Евровидении"

Главную роль в байопике сыграл Остин Батлер. Дамиано Давид и его команда записали кавер на If I Can Dream. Впервые Пресли исполнил ее в 1958 году.

"Мы почувствовали огромную связь и решили воспользоваться ею", — рассказал Дамиано про работу с Базом Лурманном.

Премьера фильма "Элвис" состоится на Каннском фестивале уже на этой неделе. Напомним, 75-й, юбилейный Каннский фестиваль стартует 17 мая и продлится до 28 мая.

[ + – ] Трейлер байопика "Элвис"

Фильмом открытия станет "Окончательный монтаж" — художественный фильм французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Ранее картина носила название "Z", но его пришлось сменить после вторжения ВС РФ в Украину. Эту букву оккупанты наносят на свою технику и шевроны, а значит, использование ее в мире стало нежелательным.

Напомним, в апреле Maneskin записали трек в поддержку Украины. Группа должна была приехать с концертом в рамках своего мирового тура и все билеты были раскуплены. Однако, из-за войны их выступление отменили.