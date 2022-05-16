Гурт Maneskin виконав хіт Елвіса Преслі для байопіка База Лурманна

А також минулорічні переможці "Євробачення" з'явилися в Турині під час фіналу та виконали свій новий хіт.

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Італійський рок-гурт Maneskin виступив на фіналі "Євробачення", який завдяки їхній минулорічній перемозі у 2022 році відбувся в італійському Турині, та розповіли про співпрацю зі знаменитим режисером Базом Лурманном. Про це пише Variety.

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Рокери записали трек If I Can Dream для нового біографічного фільму Лурманна, який той зняв про "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі.

[ + – ] Виступ Maneskin на "Євробаченні"

Головну роль у байопіку зіграв Остін Батлер. Дам'яно Давід і його команда записали кавер на If I Can Dream. Уперше Преслі виконав її в 1958 році.

"Ми відчули великий зв'язок і вирішили скористатися ним", — розповів Даміано про роботу з Базом Лурманном.

Прем'єра фільму "Елвіс" відбудеться на Каннському фестивалі вже цього тижня. Нагадаємо, 75-ий ювілейний Канський фестиваль стартує 17 травня та триватиме до 28 травня.

[ + – ] Трейлер байопіку "Елвіс"

Фільмом відкриття стане "Остаточний монтаж" — художній фільм французького режисера Мішеля Азанавічуса. Раніше картина мала назву "Z", але її довелося змінити після вторгнення ЗС РФ в Україну. Цю літеру окупанти наносять на свою техніку та шеврони, а отже, використання її у світі стало небажаним.

Нагадаємо, у квітні Maneskin записали трек на підтримку України. Група мала приїхати з концертом у межах свого світового туру, і всі квитки були розкуплені. Проте через війну їхній виступ скасували.