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Стильные похороны. В РФ создали расписные дизайнерские гробы

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Фото: Артемий Лебедев/ Телеграм-канал | Дизайнерский расписной гроб

И логотип со слоганом для них сделала студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева

В РФ идут в ногу с современными тенденциями и создают дизайнерские гробы. Заказчик может выбрать, как гроб нежного пастельного оттенка, так и расписной. Создатели серьезно подошли к делу, и, чтобы закрепить успех, заказали логотип и слоган у скандально известного дизайнера Артемия Лебедева.

К созданию гробов, как сообщают в самой компании, подходят творчески, потому что им надоело "сталкиваться с безвкусицей" недостойной любимого человека.

гробы, ритуальные услуги, похороны, гроб, российские гробы, артемий лебедев
Фото: Артемий Лебедев/ Телеграм-канал
гробы, ритуальные услуги, похороны, гроб, российские гробы, артемий лебедев
Фото: Артемий Лебедев/ Телеграм-канал
гробы, ритуальные услуги, похороны, гроб, российские гробы, артемий лебедев
Фото: Артемий Лебедев/ Телеграм-канал
гробы, ритуальные услуги, похороны, гроб, российские гробы, артемий лебедев
гробы, ритуальные услуги, похороны, гроб, российские гробы, артемий лебедев
гробы, ритуальные услуги, похороны, гроб, российские гробы, артемий лебедев

Создатели арт-гробов презирают "атласные оборочки, пошлые кружева, позолоченные аляповатые ручки, бархат кислотных цветов".

И хотят, чтобы прощание было красивым, чтобы выбирая гроб, их клиенты вспоминали самые лучшие моменты, проведенные с близкими, и "их выбор отражал личность человека".

На сайте сказано, что они предлагают деревянные гробы с экологичными хлопковыми ручками нежных оттенков и изготавливают уникальные гробы, вручную расписанные орнаментами по русским и европейским мотивам.

Обойдется дизайнерский гроб дорого. Обычный, пастельного оттенка стоит 190 тысяч рублей (около 80 тысяч гривен), расписанный вручную – на сто тысяч рублей дороже.

Сейчас создатели надеются, что дела у них пойдут лучше с новым логотипом и слоганом в стихах.

Могилы снегом замело,

звучит печальный Бах.

А нам уютно и тепло

в дизайнерских гробах.

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Фото: Артемий Лебедев/ Телеграм-канал
дизайнерские гробы, гробы, гроб, ритуальные услуги, артемий лебедев, красивый гроб
Фото: Артемий Лебедев/ Телеграм-канал
дизайнерские гробы, гробы, гроб, ритуальные услуги, артемий лебедев, красивый гроб
Фото: Артемий Лебедев/ Телеграм-канал
дизайнерские гробы, гробы, гроб, ритуальные услуги, артемий лебедев, красивый гроб
Фото: Артемий Лебедев/ Телеграм-канал
дизайнерские гробы, гробы, гроб, ритуальные услуги, артемий лебедев, красивый гроб
дизайнерские гробы, гробы, гроб, ритуальные услуги, артемий лебедев, красивый гроб
дизайнерские гробы, гробы, гроб, ритуальные услуги, артемий лебедев, красивый гроб
дизайнерские гробы, гробы, гроб, ритуальные услуги, артемий лебедев, красивый гроб

Оценит даже мизантроп

дизайн гробовщиков.

Есть в мире счастье: это — гроб

из мастерской Арткоф!

Тем временем в российские СМИ пишут о том, что в РФ существенно подорожала стоимость ритуальных услуг. С конца февраля похороны подорожали на 30%. Еще в феврале похороны стоили 60 тыс. руб., сегодня они выросли в цене до 75 тыс. руб.

Ранее Фокус сообщал, что в России зафиксирован рост цен на лекарства, продукты, автомобили, бытовую технику и недвижимость. Причиной стали санкции, которые были введены в ответ на полномасштабное вторжение армии РФ в Украину.