Стильные похороны. В РФ создали расписные дизайнерские гробы

И логотип со слоганом для них сделала студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева

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В РФ идут в ногу с современными тенденциями и создают дизайнерские гробы. Заказчик может выбрать, как гроб нежного пастельного оттенка, так и расписной. Создатели серьезно подошли к делу, и, чтобы закрепить успех, заказали логотип и слоган у скандально известного дизайнера Артемия Лебедева.

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К созданию гробов, как сообщают в самой компании, подходят творчески, потому что им надоело "сталкиваться с безвкусицей" недостойной любимого человека.

Фото: Артемий Лебедев/ Телеграм-канал Фото: Артемий Лебедев/ Телеграм-канал Фото: Артемий Лебедев/ Телеграм-канал

Создатели арт-гробов презирают "атласные оборочки, пошлые кружева, позолоченные аляповатые ручки, бархат кислотных цветов".

И хотят, чтобы прощание было красивым, чтобы выбирая гроб, их клиенты вспоминали самые лучшие моменты, проведенные с близкими, и "их выбор отражал личность человека".

На сайте сказано, что они предлагают деревянные гробы с экологичными хлопковыми ручками нежных оттенков и изготавливают уникальные гробы, вручную расписанные орнаментами по русским и европейским мотивам.

Обойдется дизайнерский гроб дорого. Обычный, пастельного оттенка стоит 190 тысяч рублей (около 80 тысяч гривен), расписанный вручную – на сто тысяч рублей дороже.

Сейчас создатели надеются, что дела у них пойдут лучше с новым логотипом и слоганом в стихах.

Могилы снегом замело,

звучит печальный Бах.

А нам уютно и тепло

в дизайнерских гробах.

Фото: Артемий Лебедев/ Телеграм-канал Фото: Артемий Лебедев/ Телеграм-канал Фото: Артемий Лебедев/ Телеграм-канал Фото: Артемий Лебедев/ Телеграм-канал

Оценит даже мизантроп

дизайн гробовщиков.

Есть в мире счастье: это — гроб

из мастерской Арткоф!

Тем временем в российские СМИ пишут о том, что в РФ существенно подорожала стоимость ритуальных услуг. С конца февраля похороны подорожали на 30%. Еще в феврале похороны стоили 60 тыс. руб., сегодня они выросли в цене до 75 тыс. руб.

Ранее Фокус сообщал, что в России зафиксирован рост цен на лекарства, продукты, автомобили, бытовую технику и недвижимость. Причиной стали санкции, которые были введены в ответ на полномасштабное вторжение армии РФ в Украину.