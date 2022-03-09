Рекордная инфляция и рост цен на продукты с лекарствами: что происходит в РФ после санкций

По данным Росстата, впервые с 1998 года показатель недельной инфляции достиг отметки в 2,22%.

В России из-за действия санкций, которые были введены в ответ на полномасштабное вторжение армии РФ в Украину, зафиксирован рост цен на лекарства, продукты, автомобили, бытовую технику и недвижимость. Фокус в одном материале собрал всю информацию о том, что происходит с российской экономикой за последние дни.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Показатель недельной инфляции в России в период с 26 февраля по 4 марта установил рекорд. По данным Росстата, впервые с 1998 года уровень достиг отметки в 2,22%.

[ + – ] В России впервые с 1998 года зафиксирован рекордный показатель недельной инфляции

Санкции против России — рост цен на недвижимость

По данным риелторской компании "Метриум", в Москве первые однокомнатные квартиры стоят более 11 млн рублей. За месяц квадратный метр подорожал на 5% и достигнул отметку в 281 тысячу рублей. Аналитики "Метриума" утверждают, что такого резкого месячного роста цен на недвижимость никогда не было за все время наблюдения в Московском регионе.

Предыдущий максимум был зафиксирован в марте 2014 года после оккупации Крыма. Тогда средняя стоимость одного квадратного метра выросла на 4,8% — с 144 тысяч до 151 тысячи рублей.

Санкции против России — подорожание медикаментов

Как сообщает пресс-служба Росстата, с 26 февраля по 4 марта серьезно подорожали ряд медикаментов, за которыми специалисты ведут наблюдение. Так, левомеколь вырос в цене на 6,1%, поливитамины — на 5,9%, эргоферон — на 5,3%,анальгин отечественный — на 4,6%, корвалол — на 4,5%, а валидол — на 3,6%.

Государственная стоматология цены на платные услуги практически не изменила. Однако в частной сфере зафиксирован скачок расценок для клиентов — от 30 до 50%. Повышение цен в Стоматологической ассоциации России объясняют тем, что специалисты в работе используют 98% импортных материалов.

Санкции против России — рост цен на продукты

Если сравнивать мартовские показатели с данными на начало 2022 года, сильнее общей инфляции подорожали:

сахар — 6,79%

макароны — 5,02%

сливочное масло — 4,77%

вермишель — 4,75%

детские овощные консервы — 4,34%

сметана — 4,24%

молоко — 4,2%

гречка — 3,8%

говядина — 3,54%

[ + – ] В России зафиксирован рост цен на недвижимость, продукты и медикаменты

Санкции против России — скачок цен на автомобили и запчасти

Как говорится в отчете Госстата от 9 марта, с начала весны в России серьезно подорожали автомобили. Так, легковые транспортные средства отечественного производства подорожали на 17,1%. Иномарки после введения санкций и обвала курса рубля прибавили в цене на 15,2%.

После того, как ведущие автобренды на фоне санкций приостановили работу в России, большинство автомобильных запчастей в стране подорожали в среднем на 30-50%.

Санкции против России — повышение цен на бытовую технику, одежду и туристические путевки

Госстат отмечает, что с 24 февраля по 4 марта в России телевизоры подорожали на 15%, электрические пылесосы — на 14,6%, смартфоны — на 9,6%. Кроссовки для взрослых повысились в цене на 2,1%, джинсы и спортивные костюмы — на 0,2%-0,6%, а футболки — на 0,9%.

Средняя стоимость поездок на отдых в Турцию на фоне санкций и обвала курса рубля увеличилась на 28,7%. Ассоциация туристических операторов РФ отмечает, что продажи туров за границу снизились почти на 70%. По данным АТОР, цены на поездку в Турцию, если сравнивать с серединой февраля, увеличились более чем на 80%.

Ранее сообщалось, что McDonald’s объявил об уходе с российского рынка из-за полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. В компании сообщили, что в России временно закрывают 850 ресторанов быстрого питания, однако сотрудникам продолжат выплачивать зарплаты.

Также Фокус в своей статье рассказывал, что ждет россиян после отключения Visa и Mastercard, и как будет происходить возвращение России в СССР.